Beşiktaş'tan orta saha çıkarması; rota İngiltere!

Kasımpaşa'yı yenerek lige verilen milli araya moralli giren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın bayram sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ve koordinatör Serkan Reçber ile bir toplantı yapacağız ve bu toplantının ardından Serkan Reçber'in belirlenen oyuncular için İngiltere'ye gideceği öğrenildi.
Tecrübeli yöneticinin İngiltere'de merkez orta saha pozisyonu için görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.
