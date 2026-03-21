Dorgeles Nene formayı kaptı!

Sezon başından bu yana doğrudan 11'de yer alamayan Dorgeles Nene, sonradan şans bulduğu maçlarda dikkatleri üzerine çekti.
Gaziantep FK karşısında sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan genç oyuncu, teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibinin de beğenisini topladı.
Bu gelişmenin ardından Tedesco, Nene'yi ligin geri kalanında ilk 11'de oynatma kararı aldı.
Genç yıldız, bu sezon şu ana kadar Fenerbahçe'ye 10 gol ve 9 asistlik katkı sundu.
