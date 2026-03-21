21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-075'
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
17:00
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
16:00
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
0-073'
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
15:30
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
16:00
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
16:00
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Yaser Asprilla göze girmedi!

Galatasaray, beklentileri karşılayamayan Yaser Asprilla'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

21 Mart 2026 13:59
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın ara transfer döneminde İspanyol ekibi Girona'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kolombiyalı kanat oyuncuus Yaser Asprilla, şu ana kadar performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu skor katkısında bulunamadı.

Asprilla'nın opsiyonunun kullanılmayacağı da öğrenildi.

DAVET ALMADI

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kolombiya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alamadı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
