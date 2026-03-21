Nenad Bjelica: 'Sorun kulübün sabır göstermemesiydi'

2022-23 sezonunda Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'un başına geçen ve bordo-mavili ekibi 16 maçta yöneten Nenad Bjelica, Karar Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam, Bordo-Mavili ekibin kendisine sabretmediğini vurgulayarak "Bence en büyük sorun, kulübün tamamen yeni bir takım kurma süreci için gerekli sabrı gösterememesiydi. Biraz daha zamana ihtiyacımız vardı; ne yazık ki bu zamanı elde edemedik." dedi.
Siz Trabzonspor'a imza atmadan önce Trabzonspor, kazandığı şampiyonluktan sonra başarısız bir dönemden geçiyordu ve kısa süre önce de başkanını değiştirmişti. Trabzonspor'dan teklif aldığınızda ilk düşünceleriniz nelerdi? Trabzonspor sizinle ilk ne zaman iletişime geçti ve süreç nasıl ilerledi?
Açıkçası, Trabzonspor ile temas halinde olan bir menajerden telefon aldım ve bana bu fırsatı sundu.
Trabzonspor'un Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğunu ve bir yıl önce şampiyon olduğunu biliyordum. Kulüp yönetiminde yaşanan değişiklikler hakkında ise çok fazla bilgim yoktu. Bu nedenle teklif bana çok hızlı bir şekilde ulaştı ve 2 gün içinde anlaşmaya vardık.
EN BÜYÜK SORUN SABIRSIZLIK
Trabzonspor'da sadece 16 maç görev alabildiniz. Bugün geriye baktığınızda Trabzonspor'da başarısız olan siz miydiniz, yoksa Türk futbolundaki ve Trabzonspor'daki sistem mi başarısızdı? Trabzonspor'da başarısız olduğunuzu düşünüyor musunuz yoksa başarısız olmanızın kaçınılmaz olduğu bir ortam mı vardı?
Bence en büyük sorun, kulübün tamamen yeni bir takım kurma süreci için gerekli sabrı gösterememesiydi. Oysa her şeyin iyi işlemeye başlaması için zamana ve birlikte yapılacak çok sayıda antrenmana ihtiyaç vardı.
Transfer döneminin son günlerinde kadroyu tamamladık ve takımın iyi bir seviyede oynamaya başlaması aslında çok kısa bir süre aldı. Bu süreçte Beşiktaş'a karşı 3-0 kazandığımız maç gibi iyi performanslar da sergiledik, Hatayspor'a 3-2 kaybettiğimiz karşılaşma gibi daha kötü sonuçlar da aldık.
PETKOVİC AİLEVİ NEDENLER YÜZÜNDEN TRANSFER OLMADI, ONUACHU'YU BEN TRANSFER ETTİRDİM
2023 yaz transfer döneminde istediğiniz oyunculardan kaçı transfer edildi? İstediğiniz kadro size verildi mi? O dönemde "Trabzonspor'un 6–7 transfere ihtiyacı var" demiştiniz. Bu konuda yönetimle ciddi bir anlaşmazlık yaşandı mı?
Kulüp ve ben, takımı birlikte kurduk. Bazı oyuncular kulüp tarafından transfer edildi, bazılarını ise özellikle ben istedim.
Örneğin Oršić ve Petković gibi oyuncuların transferi için ısrarcı oldum. Orsic transfer edildi. Ancak ne yazık ki Mislav Oršić sezonun başında ciddi bir sakatlık yaşadı ve Trabzonspor'da bir daha yeteneklerini gösterme fırsatı bulamadı. Bruno Petković ise ailevi nedenlerden dolayı Dinamo'da kalma kararı aldı ve Trabzonspor'a transfer olmadı.
Bununla birlikte, ısrar ettiğim oyunculardan biri Onuachu'ydu; Eylül ayı başında takıma katıldı. Oyuncu transferleri konusunda kulüp ile aramızda gerçekten çok iyi bir iş birliği vardı ve oluşturduğumuz kadro ortak bir çalışmanın ürünüydü.
PEPE KULÜBÜN ÖNERİSİ OLARAK ALINDI
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mendy, Pepe ve Onuachu transferlerinin sorumluluğunu bizzat üstlendiğini ve bu transferlerin kendi kararı sonucunda gerçekleştiğini söylemişti. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
Mendy transferi benim önerimle gerçekleşti. Onuachu da aynı şekilde. Nicolas Pepe ise kulübün önerisiydi ve ben de bu öneriyi kabul ettim transfer geçekleşti.
Beşiktaş karşısında çok net bir galibiyet aldınız ve Mendy o maçın en iyi oyuncularından biriydi. Sizin ayrılığınızdan sonra Abdullah Avcı onu stoperde oynattı ve daha fiziksel oyun anlayışından uzaklaştı. Sizin uygulamak istediğiniz oyun modeli Trabzonspor için uygun muydu?
Mendy, asıl mevkisi ön libero olan bir oyuncu. Benim Trabzonspor'daki görevimden sonra kiralık olarak forma giydiği Sevilla'da da aynı pozisyonda oynuyor.
Onu stoperde oynatma kararı ise, Mendy'nin o bölgede takıma daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünen teknik direktör Abdullah Avcı'ya aitti ve bu karara saygı duyulmalı.
TÜM OYUNCULARLA İYİ İLİŞKİLERİM VARDI
Rizespor mağlubiyetinin ardından "Hiç kimse bu kulüpten büyük değildir. Belki bazıları kendini kulüpten büyük görüyor ama bu kesinlikle doğru değil." demiştiniz. Bu sözlerle kimi kastettiniz? Sizi bu açıklamayı yapmaya iten neydi? Bu sözlerin takım kaptanları Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a yönelik olduğu iddia edilmişti bu iddialar doğru mu?
Trabzonspor'da, o dönemde takımda bulunan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür dahil tüm oyuncularla çok iyi ilişkilerim vardı. Herkesle harika bir iletişim içindeydim. Bu iki oyuncu da Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamış ve bu başarıda büyük rol oynamış isimlerdi.
Tüm oyunculara verdiğim mesaj ise şuydu: Kendilerini yeniden göstermek ve sahada ilk 11'de yerlerini garanti altına almak ancak antrenmanla mümkündür. Geçmişteki başarılarla yaşamak yeterli değildir.
Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından antrenmanda takım kaptanlarıyla bir tartışma yaşadınız mı? Maç sonu açıklamalarınız nedeniyle takım içinde size karşı tavır alan oyuncular oldu mu?
3-2 kaybettiğimiz o maçtan sonra, sadece kaptanlarla değil tüm takımla çok iyi ve yapıcı bir toplantı yaptık. Bu toplantıda söylediklerimi netleştirdim ve oyunculara kendilerini kanıtlayabilecekleri tek yerin saha olduğunu bir kez daha vurguladım.
ZAMAN VERİLSEYDİ TRABZONSPOR'DA BÜYÜK İŞLER BAŞARACAKTIK
O maç sonrasındaki "Kendini kulüpten büyük gören oyuncular var" şeklindeki açıklamanız çok çarpıcıydı. Trabzonspor'daki sürecinizde ne yaşandı da böyle sert bir açıklama yaptınız? Sizce takım içindeki en büyük sorun neydi disiplinsizlik mi yoksa başka bir şey mi?
Takım içinde herhangi bir problemimiz yoktu. İlişkilerimiz iyiydi. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız vardı; ne yazık ki bu zamanı elde edemedik. Trabzonspor'da daha uzun süre kalmamamın nedeni de bu. Çünkü zamanla Trabzonspor ile birlikte büyük başarılara imza atabileceğimize inanıyordum.
AYRILIĞIN BU KADAR HIZLI GELİŞMESİNE ŞAŞIRDIM
Trabzonspor'dan önce görev aldığınız takımlarda genel olarak başarılı oldunuz. Ancak, Trabzonspor'daki göreviniz çok kısa sürdü. Trabzonspor'da size destekleyici bir ortam sağlandığını düşünüyor musunuz? Yönetim ayrılık kararı aldığında hayal kırıklığı yaşadınız mı?
Kulüp yönetimiyle de çok iyi bir ilişkim vardı. Her şeyi konuşuyorduk; takımı, yapılanmayı birlikte değerlendirdik ve kadroyu birlikte oluşturduk. Bu nedenle görevime son verildiği anda onların kararını anlayışla karşıladım.
Üzerlerinde ciddi bir baskı olduğunu da fark ediyordum. Ancak bu kararın bu kadar hızlı alınması beni biraz şaşırttı; çünkü zamanla kulüple birlikte çok iyi sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum.
BAŞKANIN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMASINI ANLIYORUM
Ayrılığınızın ardından Başkan Ertuğrul Doğan, Hatayspor maçına atıfta bulunarak "Trabzonspor gibi bir takımın 2-0 öne geçtikten sonra maçı kaybetmesini kabul edemem. Bjelica için bir pişmanlığımız yok. Kendi ülkesindeki başarıları, taktik bilgisi ve yaklaşımı ortada. Uzun araştırmalar sonucunda kendisini göreve getirdik. Bu bir pişmanlık değil, bir hataydı ve gereğini yaptık. Kendisi ciddi bir çaba sarf etti ama bazen bu sahaya yansımıyor." dedi. Bu sözler hakkında ne söylemek istersiniz?
O maçtan sonra alınan sonuç nedeniyle başkanın hayal kırıklığı yaşamış olabileceğini anlıyorum. 2-0 öne geçtiğimiz bir maçı 3-2 kaybetmek hepimiz için üzücüydü.
Elbette Trabzonspor gibi bir kulüp bunu kabul edemez. Ancak bu futbolun bir parçası; böyle sonuçlar zaman zaman yaşanabilir. Belki o dönemde başkan da görevinde yeni olduğu için, bunun futbolun doğasında olabileceğini zamanla daha iyi kavrayacaktır.
TRABZONSPOR ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP, ORADA KENDİMİ İYİ HİSSETTİM
Bugün aynı şartlarda Trabzonspor'dan tekrar teklif gelse kabul eder miydiniz? Hiç "Bu kulübe gelerek yanlış bir karar verdim" diye düşündünüz mü?
Trabzonspor'a gelmiş olduğum için tek bir an bile pişmanlık duymadım; çünkü Trabzonspor büyük bir kulüp. Kulüp başkanından birlikte çalıştığım tüm personele kadar herkesle çok iyi ilişkilerim vardı ve orada bulunduğum süre boyunca kendimi gerçekten çok iyi hissettim.
Trabzonspor'dan yeniden bir teklif alırsam bunu mutlaka değerlendiririm; çünkü Trabzonspor çok büyük bir kulüp ve arkasında çok büyük bir taraftar gücü var. Orada geçirdiğim her an kendimi iyi hissettim ve kulübün desteğini her zaman hissettim.
ÇALIŞTIĞIM TAKIMLAR ARASINDA EN İYİ ALTYAPIYA SAHİP KULÜP TRABZONSPOR
Yabancı bir teknik direktör olarak Trabzonspor ve Trabzon şehrinde sizi en çok şaşırtan ne oldu? Trabzonspor'un tesislerini ve altyapısını Avrupa kulüpleriyle kıyasladığınızda artıları ve eksileri neler? Sizce Trabzonspor altyapısı ve sahip olduğu imkanlar açısından Avrupa standartlarını karşılayan bir kulüp mü?
Trabzonspor, çalıştığım kulüpler arasında en iyi altyapıya sahip olan kulüp. Başarılı bir çalışma için gerekli tüm koşullara eksiksiz şekilde sahip bir kulüp ve bu imkânlar, Avrupa'daki en üst düzey kulüplerin sahip olduğu şartlarla aynı seviyede.
Trabzon ise harika insanların yaşadığı bir şehir; taraftarlar kulübün arkasında yüzde 100 duruyor, her maçta büyük bir sevgi ve bağlılık gösteriyor. Böyle bir kulübün teknik direktörü olmak ise gerçekten çok özel bir duyguydu.
KALİTELİ OYUNCULAR TRANSFER ETTİK, YETERLİ ZAMANI BULAMADIM
Trabzonspor'daki temel sorun teknik direktör müydü yoksa yönetim modeli miydi? Transferler, kulüp içi kararlar ve genel yapı açısından Trabzonspor'da futbolun ana sorumlusu siz miydiniz?
Bence en büyük sorun, takımla çalışmak için yeterli zamanı bulamamamdı. Çünkü takım daha sonra, Süper Lig'de rekabet edebilecek kaliteye sahip olduğunu gösterdi. Sezonu üçüncü sırada tamamladı ve Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Dolayısıyla kadroya kattığımız oyuncular fazlasıyla kaliteliydi.
Ancak o sezon son derece iyi performans gösteren Fenerbahçe ve Galatasaray ile rekabet içinde şampiyonluğu kazanamadık. Buna rağmen elde edilen üçüncülük, kulübün o dönemdeki hedefleri açısından gerçekçi ve tatmin edici bir sonuçtu.
UĞURCAN GERÇEK BİR KAPTANDI
Sizin döneminizde Uğurcan Çakır altyapıdan yetişmiş bir kaptandı. Sizce lider olarak yeterince sorumluluk aldı mı?
Bence Uğurcan gerçek bir kaptandı. Takım içinde sorumluluk alıyordu. Her konuda çok sık konuştuk ve yaptığımız tüm görüşmelerde her zaman bir çözüme ulaşıyorduk.
O dönemde de bugün de en iyi Türk kalecilerden biri olduğunu ve önünde çok büyük bir kariyer bulunduğunu gösterdiğini düşünüyorum.
ABDÜLKADİR KALİTESİNİ HENÜZ TAM OLARAK GÖSTEREMEDİ AMA HALA GÖSTEREBİLİR
Yine bir başka altyapı oyuncusu Abdülkadir Ömür büyük bir yetenek olarak görülüyordu ancak son yıllarda performansı düşüş gösterdi. 3 yıldır gol atamıyor ve şu anda Antalyaspor'da oynuyor. Sizce onun en büyük eksikliği nedir?
Abdülkadir, son üç yılda tüm potansiyelini ortaya koyamamış olsa da harika bir oyuncu. Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşmasında çok önemli bir rol oynadı.
Ardından Manchester City'ye transferi için büyük bir teklif aldı, ancak Trabzon'da kalmayı tercih etti. Ne yazık ki son üç sezonda yüksek seviyede performans sergileyemedi. Buna rağmen hâlâ tüm değerini ve kalitesini gösterebilecek kadar genç olduğunu düşünüyorum.
Sezon sonunda biraz şans da yanlarında olursa, Trabzonspor'un en az bir kupa kazanabileceğine inanıyorum. Türkiye Kupası veya Süper Lig. Trabzonspor'un bu sezon en az bir kupa kazanabileceğine inanıyorum.
Trabzonspor ile yaptığınız sözleşmede ne tür maddeler vardı? Bir röportajınızda "Başkanın özel jetiyle yılda üç özel uçuş konusunda anlaşmıştık" demiştiniz. Şampiyonluk primleri ve performansa dayalı teşviklerin dışında, bu özel jet anlaşmasına benzer başka özel maddeler de var mıydı?
Sözleşmemdeki maddeler hakkında konuşmak istemiyorum.
Tüm cevaplarınız için teşekkür ederim. Son olarak o sezon yaşanan ayrılıklar hakkında da konuşabilir misiniz? Örneğin, Dorukhan Toköz'ün ayrılış sürecini nasıl yönettiniz? Bugün geriye dönüp baktığınızda, transferler konusunda farklı bir karar verir miydiniz? Ayrıca Trabzonspor'a getirmek istediğiniz iki veya üç oyuncudan örnek verebilir misiniz?
Bence şimdilik bu kadar yeter. Bu kadar soru ve cevap bir röportaj için çok yeterli.
