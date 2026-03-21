Gratis, Rossmann, Macfit bayramda açık mı 2026?

Yurt genelinde binlerce üyesi bulunan Gratis, Rossmann, Macfit'in çalışma saatleri ve bayramda açık olup olmadığı merak konusu oldu. Gratis, Rossmann, Macfit'in açılış/kapanış saatleri hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, Gratis, Rossmann, Macfit bayramda açık mı? İşte MACFit çalışma saatleri! Detaylar haberimizde…MACFit, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda bayramın ilk günü genel olarak kapalı, diğer günler ise açıktır. MACFit ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz ve 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermektedir.Müşteri kitlesi bir hayli geniş olan Gratis mağazalarının hafta sonu ve bayram günlerindeki çalışma saatleri aynıdır. Gratis bayram çalışma saatleri de hafta içi saatleriyle aynıdır. Ancak Gratis mağazalarının Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dinî bayramların ilk günlerinde kapalı kaldığı bilinir. Dolayısıyla dinî bayramların ilk gününden sonraki günlerde saat 10.00 ile 22.00 arasında Gratis şubelerine uğranabilir. Resmî tatiller ile arefe günlerinde de Gratis mağazaları açıktır. Bununla birlikte Gratis bayram çalışma saatleri, dinî bayramların ilk günü hariç 10.00 ve 22.00 arasındadır.Müşteri kitlesi bir hayli geniş olan Rossmann mağazalarının hafta sonu ve bayram günlerindeki çalışma saatleri aynıdır. Rossmannbayram çalışma saatleri de hafta içi saatleriyle aynıdır. Ancak Rossmann mağazalarının Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dinî bayramların ilk günlerinde kapalı kaldığı bilinir. Dolayısıyla dinî bayramların ilk gününden sonraki günlerde saat 10.00 ile 22.00 arasında Rossmann şubelerine uğranabilir. Resmî tatiller ile arefe günlerinde de Rossmann mağazaları açıktır. Bununla birlikte Rossmann bayram çalışma saatleri, dinî bayramların ilk günü hariç 10.00 ve 22.00 arasındadır.