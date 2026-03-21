21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
0-02'
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
0-0DA
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
1-155'
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-0DA
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
3-0DA
21 Mart
Nice-PSG
23:05

A Milli Erkek Hentbol Takımı Romanya'ya konuk oluyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur rövanş maçında deplasmanda Romanya ile mücadele edecek. İlk maç 37-32 mağlubiyetle sonuçlanmıştı.

21 Mart 2026 15:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur rövanş maçında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Romanya ile mücadele edecek.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma yolundaki milli takımın, Romanya ile oynayacağı maç, Romeo Lamandi Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.

Müsabakada Danimarka'dan Mads Hansen ve Jesper Madsen hakem ikilisi görev yapacak.

Milliler Bolu'da oynanan 2. tur ilk maçında Romanya'ya 37-32 mağlup olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
