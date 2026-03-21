A Milli Erkek Hentbol Takımı Romanya'ya konuk oluyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur rövanş maçında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Romanya ile mücadele edecek.



Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma yolundaki milli takımın, Romanya ile oynayacağı maç, Romeo Lamandi Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.



Müsabakada Danimarka'dan Mads Hansen ve Jesper Madsen hakem ikilisi görev yapacak.



Milliler Bolu'da oynanan 2. tur ilk maçında Romanya'ya 37-32 mağlup olmuştu.



