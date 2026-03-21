Avrupa'da Orkun Kökçü çılgınlığı!

Beşiktaş'ın Benfica'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Orkun Kökçü, kalitesini Kara Kartal'da da göstermeye devam ediyor.
Sezonun ilk bölümünde bekleneni veremeyen fakat son dönemde adeta uçuşa geçen milli yıldızın ortaya koyduğu oyun, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.
Gelen haberlere göre İngiltere'nin iki köklü kulübü; Manchester United ve Tottenham'ın, bir süredir genç oyuncuyu izlediği gelen haberler arasında yer aldı. Son oynanan Kasımpaşa maçında da Orkun'un takip edildiği ve kendisine tam not verildiği belirtildi. Ayrıca Orkun'u takip eden bir diğer kulüp de Çizme'den...
INTER DE DEVREDE
İtalya'da şampiyonluğa koşan Inter'in, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istediği bildirildi. Bu doğrultuda Avrupa devlerinin genç futbolcuyu izlemeye devam edeceği belirtildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin, Orkun konusunda da tavrının net olduğu öğrenildi.
EN AZ 50 MİLYON EURO!
Yıldız futbolcu için astronomik bir rakam gelmediği sürece satışına onay verilmeyecek. Siyah-Beyazlı kulübün, milli futbolcu noktasında 50 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirme altına almayacağı da öne sürüldü.
Sezonun ilk bölümünde bekleneni veremeyen fakat son dönemde adeta uçuşa geçen milli yıldızın ortaya koyduğu oyun, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.
Gelen haberlere göre İngiltere'nin iki köklü kulübü; Manchester United ve Tottenham'ın, bir süredir genç oyuncuyu izlediği gelen haberler arasında yer aldı. Son oynanan Kasımpaşa maçında da Orkun'un takip edildiği ve kendisine tam not verildiği belirtildi. Ayrıca Orkun'u takip eden bir diğer kulüp de Çizme'den...
INTER DE DEVREDE
İtalya'da şampiyonluğa koşan Inter'in, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istediği bildirildi. Bu doğrultuda Avrupa devlerinin genç futbolcuyu izlemeye devam edeceği belirtildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin, Orkun konusunda da tavrının net olduğu öğrenildi.
EN AZ 50 MİLYON EURO!
Yıldız futbolcu için astronomik bir rakam gelmediği sürece satışına onay verilmeyecek. Siyah-Beyazlı kulübün, milli futbolcu noktasında 50 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirme altına almayacağı da öne sürüldü.