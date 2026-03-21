21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
13:30
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
17:00
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
16:00
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
13:30
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
15:30
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
16:00
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
16:00
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Avrupa'da Orkun Kökçü çılgınlığı!

Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, devleri peşine taktı. Son dönemde millî futbolcuyu Premier Lig'den iki dev kulübün gözlemcilerinin izlediği öğrenilirken, Inter'in de takipte olduğu ortaya çıktı.

calendar 21 Mart 2026 11:07
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Benfica'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Orkun Kökçü, kalitesini Kara Kartal'da da göstermeye devam ediyor.

Sezonun ilk bölümünde bekleneni veremeyen fakat son dönemde adeta uçuşa geçen milli yıldızın ortaya koyduğu oyun, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.

Gelen haberlere göre İngiltere'nin iki köklü kulübü; Manchester United ve Tottenham'ın, bir süredir genç oyuncuyu izlediği gelen haberler arasında yer aldı. Son oynanan Kasımpaşa maçında da Orkun'un takip edildiği ve kendisine tam not verildiği belirtildi. Ayrıca Orkun'u takip eden bir diğer kulüp de Çizme'den...

INTER DE DEVREDE

İtalya'da şampiyonluğa koşan Inter'in, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istediği bildirildi. Bu doğrultuda Avrupa devlerinin genç futbolcuyu izlemeye devam edeceği belirtildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin, Orkun konusunda da tavrının net olduğu öğrenildi.

EN AZ 50 MİLYON EURO!

Yıldız futbolcu için astronomik bir rakam gelmediği sürece satışına onay verilmeyecek. Siyah-Beyazlı kulübün, milli futbolcu noktasında 50 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirme altına almayacağı da öne sürüldü. 

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
