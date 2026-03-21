Sergen Yalçın: 'Beşiktaş asla geri çekilmez'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı sonrasında futbolcularını tebrik ederken uyarılarda da bulundu.
Galatasaray derbisindeki yenilgiden sonra takımın gösterdiği reaksiyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın "Kasımpaşa maçında çok iyi bir ilk yarı oynadık. Ancak ikinci yarıda geriye çekilince rakibin penaltıdan golü geldi. Birtakım eksikliklerimiz var. Bunları hep beraber telafi edeceğiz. Yardımlaşmamız mükemmel. Herkes sorumluluk almalı ve mücadele etmeli. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Bu karşılaşmada farklı oynayacağız" dedi.
ALKIŞLAR ORKUN KÖKÇÜ'YE
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü oyuncuların gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Ramazan ayı boyunca oruç tutan Orkun Kökçü'yle ilgili de "30 gündür oruç tutan birine göre fizik durumu çok iyi. Takımla birlikte onun da performansı yükseldi. Üstüne koya koya devam edecek. Geldiği günden bugüne Türk futbolunun mantığına daha hakim bir oyuncuya dönüştü. Bu kendi oyununun gelişmesinde çok faydalı oldu. 6 numaradan daha öne kaymasıyla birlikte skor katkısı da artı. Türk futbolunun nasıl olduğunu daha iyi anladı." ifadelerini kullandı.
