21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
12:30
21 Mart
Leeds United-Brentford
22:00
21 Mart
Auxerre-Brest
20:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
18:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
21:45
21 Mart
AC Milan-Torino
19:00
21 Mart
Parma -Cremonese
16:00
21 Mart
Sevilla-Valencia
22:00
21 Mart
Osasuna-Girona
19:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
19:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
17:15
21 Mart
Elche-Mallorca
15:00
21 Mart
Everton-Chelsea
19:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
12:30
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
17:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
14:30
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
19:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
16:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
16:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
16:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
16:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
18:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
15:00
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
15:00
21 Mart
Nice-PSG
22:05

Sergen Yalçın: "Beşiktaş asla geri çekilmez"

İlk yarıda sergiledikleri etkili oyun sayesinde 2 gol bulduklarını ancak 2. devrede geriye yaslanmanın rakibi daha da cesaretlendirdiğini belirten Sergen Yalçın, bu sorunu çözeceklerini söyledi.

21 Mart 2026 10:11
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı sonrasında futbolcularını tebrik ederken uyarılarda da bulundu.

Galatasaray derbisindeki yenilgiden sonra takımın gösterdiği reaksiyondan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın "Kasımpaşa maçında çok iyi bir ilk yarı oynadık. Ancak ikinci yarıda geriye çekilince rakibin penaltıdan golü geldi. Birtakım eksikliklerimiz var. Bunları hep beraber telafi edeceğiz. Yardımlaşmamız mükemmel. Herkes sorumluluk almalı ve mücadele etmeli. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Bu karşılaşmada farklı oynayacağız" dedi.

ALKIŞLAR ORKUN KÖKÇÜ'YE

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü oyuncuların gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Ramazan ayı boyunca oruç tutan Orkun Kökçü'yle ilgili de "30 gündür oruç tutan birine göre fizik durumu çok iyi. Takımla birlikte onun da performansı yükseldi. Üstüne koya koya devam edecek. Geldiği günden bugüne Türk futbolunun mantığına daha hakim bir oyuncuya dönüştü. Bu kendi oyununun gelişmesinde çok faydalı oldu. 6 numaradan daha öne kaymasıyla birlikte skor katkısı da artı. Türk futbolunun nasıl olduğunu daha iyi anladı." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
