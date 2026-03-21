21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
0-06'
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
18:15
21 Mart
Elche-Mallorca
0-047'
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
18:00
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-159'
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
17:30
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
17:30
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
17:30
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
17:30
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-0DA
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
3-0DA
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Göztepe'de ara Arda ve Efkan'a yarayacak

Göztepe'de, milli araya girilmesi en çok Arda Okan Kurtulan ve Efkan Bekiroğlu'na yaradı.

21 Mart 2026 15:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de bir maçı eksik şekilde 43 puanla 6'ncı sırada yer alan Göztepe'de, Galatasaray müsabakasının ertelenmesi ve milli araya girilmesi en çok Arda Okan Kurtulan ve Efkan Bekiroğlu'na yaradı.

Sağ kanatta görev yapan Arda ve orta sahada oynayan Efkan sakatlıklarından dolayı son haftalarda bir türlü düzenli forma giyemedi. Süper Lig'in 20'nci haftasında iç sahada oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Arda Okan, son 6 maçın 4'ünde oynayabildi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmaların sadece birinde ilk 11'de sahaya çıkarken, diğer karşılaşmalarda yedek bekledi.

Arda Okan, TÜMOSAN Konyaspor (D) ve RAMS Başakşehir FK (D) müsabakalarını kaçırdı. Efkan da Arda gibi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında ciddi bir sakatlık geçirdi.

30 yaşındaki futbolcu; TÜMOSAN Konyaspor (D), Zecorner Kayserispor, Beşiktaş (D) ve RAMS Başakşehir FK (D) maçlarında oynayamadı. Efkan, bu süreçteki ikas Eyüpspor maçında son 6 dakika, Corendon Alanyaspor maçında da son 2 dakika oyuna dahil olabildi.

5 Nisan tarihinde deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de verilen arada iki oyuncunun da tam olarak hazır gelmesi bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.