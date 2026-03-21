21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
0-040'
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
0-0DA
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-168'
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
1-269'
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
2-368'
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-069'
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Galatasaray, Büyükçekmece'yi geçti

21 Mart 2026 17:30 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 17:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 98-94 yendi.

Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezonki 13. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise sezon başından beri 20. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 4. dakikada Lecque'in smacıyla 9-0'lık seri yakaladı (3-12). Onvo Büyükçekmece Basketbol, sarı-kırmızılıların savunmada zorlandığı sırada 9. dakikada da Pipes'ın dış atıştan isabetiyle farkı 19'a kadar çıkardı: 12-31. Sarı-kırmızılı ekip, Meeks ve Palmer ile bulduğu sayılarla farkı azaltırken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile çeyreği 20-33 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte rakibinin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendiren Onvo Büyükçekmece Basketbol, 15. dakikada Johnson'ın turnikeden bulduğu basketle farkı 22 sayıya kadar çıkardı: 28-50. Aldığı molayla savunmada toparlanan Galatasaray, orta mesafeden bulduğu basketlerle farkı azalttı ve konuk ekip soyunma odasına 58-47 önde gitti.

İkinci yarıda boyalı alanda rakibine kurduğu üstünlükle üst üste sayılar bulan Galatasaray MCT Technic, McCollum'ın 25. dakikadaki turnikesiyle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 66-65. Sonrasında sert savunmasıyla rakibine fazla basket şansı vermeyen sarı-kırmızılılar, McCollum'ın çeyreğin bitmesine 6 saniye kala serbest atıştan bulduğu basketle farkı 13'e çıkardı ve son çeyreğe 82-69 önde girdi.

Onvo Büyükçekmece Basketbol, son çeyreğin başında arka arkaya bulduğu üçlüklerle durumu 82-75'e getirdi. Sarı-kırmızılılar ise bu çeyreğin ilk 5 dakikasında skor üretmekte zorlandı. Son 5 dakikada Palmer ve McCollum ile sayılar bulan Galatasaray MCT Technic, karşılaşmayı 98-94 kazandı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 3, Palmer 23, Petrucelli 5, Gillespie 5, White 13, McCollum 20, Ellis 4, Tibet Görener, Meeks 12, Buğrahan Tuncer 12, Muhsin Yaşar 1

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 13, Muhaymin Mustafa 4, Can Kaan Turgut 5, Bruinsma 7, Gavrilovic 12, Lecque 21, Yiğit Özkan 3, Metin Türen 1, Pipes 12, Bandaogo 6, Doğan Şenli 6, Johnson 4

1. Periyot: 20-33

Devre: 47-58

3. Periyot: 82-69

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.