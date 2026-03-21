21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
0-040'
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
0-0DA
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-168'
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
1-269'
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
2-368'
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-069'
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Dietmar Hamann'dan Leroy Sane eleştirisi!

Alman eski yıldız Dietmar Hamann, Leroy Sane'nin milli takıma alınmasına şaşırdığını ve bu kararın kendisi için anlaşılmaz olduğunu söyledi.

21 Mart 2026 18:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Galatasaray.org
Alman eski yıldız Dietmar Hamann, Galatasaray'dan Leroy Sane ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Almanya, hazırlık maçlarında İsviçre ve Gana ile karşı karşıya gelecek. Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, bu maçların aday kadrosunda Galatasaray'dan Sane'ye de yer verdi.

Hamann, Sane'nin milli takım kadrosunda yer almasının kendisi için şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

"ONDAN DAHA FAZLA HAK ETTİLER"

Alman eski yıldız, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum." dedi.

DÜNYA KUPASI KADROSU

Nagelsmann'ın mart ayındaki hazırlık maçları için açıkladığı aday kadroda fazla değişiklik yapmaması ve Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunun da aynı isimlerden oluşması bekleniyor. Hamann, "Sane, artık kendini kanıtlama şansına sahip ve pole pozisyonunda. Muhtemelen kadroda yer almayan diğer oyunculardan daha fazla şansı var." diye konuştu.

Hamann, Sane'nin Bayern Münih'ten Galatasaray'a transferine eleştirilen yaklaşan Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann için de "Nagelsmann, Türk Ligi'nin, Alman Ligi veya diğer Avrupa ligleriyle ayn seviyede olmadığını ve bu durumun Sane için kolay olmayacağını söylemişti." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
