21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-083'
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
1-043'
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
0-013'
21 Mart
Levante-Real Oviedo
1-013'
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
0-014'
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
0-015'
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-085'
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Tamı tamına 6 gol var; kazanan yok!

Almanya Bundesliga'da Heidenheim ile Leverkusen 3-3 berabere kaldı.

21 Mart 2026 19:27
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Heidenheim ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Voith-Arena'da oynanan müsabaka 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Bayer Leverkusen'in golleri; 22. dakikada Tillman ve 35 ile 79. dakikalarda Patrick Schick kaydetti.

Heidenheim'ın golleri ise; 56. dakikada Hennes Behrens ve 72. ile 85. dakikalarda Marvin Pieringer'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Heidenheim 15 puanla son sırada bulunurken, Leverkusen ise 46 puana yükseldi.

GELECEK MAÇLARI

Heidenheim gelecek hafta M'Gladbach ile karşılaşacak, Leverkusen ise Wolfsrburg ile kendi sahasında mücadele edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
