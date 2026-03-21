Getafe, Espanyol'u iki golle geçti

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Espanyol ile Getafe karşı karşıya geldi.



RCDE Stadyumunda oynanan müsabakayı konuk Getafe 2-1 kazandı.



Getafe'yi galibiyete getiren golleri; 45+3. dakikada Domingos Duarte ile 45+7. dakikada Mauro Arambari kaydetti.



Espanyol'un tek golü ise 68. dakikada Roberto Fernandez Jaen'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Getafe puanını 38'e çıkartırken, Espanyol ise 37 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Espanyol gelecek hafta deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak.



Getafe ise kendi sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.