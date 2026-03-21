Dani Olmo'dan Atletico Madrid için açıklama

Barcelona'nın önemli isimlerinden Dani Olmo, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'e karşı oynayacakları maç hakkında konuştu.



Dani Olmo, "Bu senaryoyu bekliyorduk. Potansiyelimiz var ve en iyi oyunumuzu sergilersek bir üst tura çıkabiliriz." dedi.



Atletico Madrid, Copa del Rey'de Barcelona'yı saf dışı bırakmıştı. Bu maçı hatırlatan Olmo, "Motivasyonumuz yüksek. Copa del Rey'de yaşananları hatırlıyoruz. Hata yapma lüksümüz yok." diye konuştu.



Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Budapeşte için de mesaj veren İspanyol yıldız, "Orada daha önce oynadım ve yine oynamak istiyorum." sözlerini sarf etti.



Barcelona'da bu sezon 37 maçta süre bulan 27 yaşındaki Dani Olmo, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.



