21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
2-069'
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-0
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
3-2
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
1-0
21 Mart
Levante-Real Oviedo
4-290'
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
3-0
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
3-2
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-0
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Everton, evinde Chelsea'yi yıktı!

İngiltere Premier Lig'de Everton, sahasında Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.

21 Mart 2026 22:24
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Everton, Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 33 ve 62'de Beto ile 76. dakikada Iliman Ndiaye attı.

Bu sonucun ardından Everton, ligde bir maç sonra kazandı ve 46 puana yükseldi. Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Chelsea, 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Everton, Brenford deplasmanına gidecek. Chelsea, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
