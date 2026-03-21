21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
3-070'
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-0
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
3-2
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
1-0
21 Mart
Levante-Real Oviedo
4-290'
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
3-0
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
3-2
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-0
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Vedat Muriqi: "Hayatımız söz konusu!"

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, Elche maçında kaçırdığı penaltıyla ilgili konuştu.

calendar 21 Mart 2026 21:02 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 21:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Vedat Muriqi: 'Hayatımız söz konusu!'
İspanya La Lig'da Mallorca, Elche'ye deplasmanda 2-1 kaybetti.

PENALTI İÇİN AÇIKLAMA

Konuk ekip Mallorca'da Vedat Muriqi, karşılaşmanın 90+2. dakikasında penaltıdan yararlanamadı. Muriqi, maçın ardından kaçırdığı penaltı için konuştu.

Kosovalı santrfor, "Bir penaltı kaçırdım. Bu tür şeyler olabilir ama hayatımız söz konusu! Benim gibi bir oyuncu golü atmalıydı. Kaçırmış olmama rağmen penaltıları kullanmaya devam edeceğim. Takıma ve taraftarlara çok sevinç yaşatacağıma eminim." dedi.

Taraftarlara mesaj gönderen ve özür dileyen Vedat Muriqi, "Onlar için üzgünüm." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Mallorca forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan 31 yaşındaki Vedat Muriqi, 18 kez ağları havalandırdı.

Vedat Muriqi'nin takımı Mallorca, ligde 29 haftada topladığı 28 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
