21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-083'
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
1-043'
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
0-013'
21 Mart
Levante-Real Oviedo
1-013'
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
0-014'
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
0-015'
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-085'
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Francesco Calzona'dan Napoli itirafı!

Napoli'de 2024 yılında geçici bir süre teknik direktörlük görevini üstlenen Francesco Calzona, İtalyan ekibinde yaşadığı sorunları anlattı. Calzona, Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia dikkat çeken sözler kullandı.

calendar 21 Mart 2026 19:57 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 20:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, Napoli'de çalıştığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Napoli'de yardımcı antrenörlük görevi yapmasının ardından Şubat 2024 ile Haziran 2024 dönemi arasında takımın teknik direktörlük görevini üstlenen Calzona, İtalyan ekibinde yaşadığı sorunları anlattı.

57 yaşındaki teknik adam, "Napoli kalbimdeki yerini koruyor ve en ufak bir tereddüt yaşamadan yarın sabah geri dönerim. Kimse Napoli'ye hayır diyemez, orası benim evim." sözlerini kullandı.

Napoli'de kaotik bir durumla karşı karşıya kalan Calzona, "Oyuncularla kulüp arasında sorunlar vardı. Sezon sonuna kadar bekleyip ayrılmak isteyen oyuncular vardı. Yeni yapılan 5-6 transferin hiçbiri o sezon oynamak için gerekli standartta değildi, bu yüzden sezonun sonunda hepsi kenara itildi." dedi.



İtalyan ekibindeki o dönemi için, "Genel bir mutsuzluk ve hoşnutsuzluk havası vardı." diyen Calzona, "Osimhen hiç antrenman yapmadı, Kvaratskhelia mutlu değildi. Burada sayamayacağım kadar çok sorun vardı. Kendimi böyle bir durumda beklemiyordum ama yine de harika bir deneyimli." diye konuştu.

2022-2023 sezonunda İtalya'da şampiyon olan Napoli, Calzona'nun da görev yaptığı ertesi sezonu ise 10. sırada tamamlamıştı.

Calzona'nun bahsettiği isimlerden Osimhen, 2024 yılının eylül ayında Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray, 2025 yazında ise Nijeryalı yıldızın bonservisini aldı.

Kvaratskhelia ise 2025 yılının ocak ayında Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
