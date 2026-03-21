Francesco Calzona'dan Napoli itirafı!

Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, Napoli'de çalıştığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Napoli'de yardımcı antrenörlük görevi yapmasının ardından Şubat 2024 ile Haziran 2024 dönemi arasında takımın teknik direktörlük görevini üstlenen Calzona, İtalyan ekibinde yaşadığı sorunları anlattı.
57 yaşındaki teknik adam, "Napoli kalbimdeki yerini koruyor ve en ufak bir tereddüt yaşamadan yarın sabah geri dönerim. Kimse Napoli'ye hayır diyemez, orası benim evim." sözlerini kullandı.
Napoli'de kaotik bir durumla karşı karşıya kalan Calzona, "Oyuncularla kulüp arasında sorunlar vardı. Sezon sonuna kadar bekleyip ayrılmak isteyen oyuncular vardı. Yeni yapılan 5-6 transferin hiçbiri o sezon oynamak için gerekli standartta değildi, bu yüzden sezonun sonunda hepsi kenara itildi." dedi.
İtalyan ekibindeki o dönemi için, "Genel bir mutsuzluk ve hoşnutsuzluk havası vardı." diyen Calzona, "Osimhen hiç antrenman yapmadı, Kvaratskhelia mutlu değildi. Burada sayamayacağım kadar çok sorun vardı. Kendimi böyle bir durumda beklemiyordum ama yine de harika bir deneyimli." diye konuştu.
2022-2023 sezonunda İtalya'da şampiyon olan Napoli, Calzona'nun da görev yaptığı ertesi sezonu ise 10. sırada tamamlamıştı.
Calzona'nun bahsettiği isimlerden Osimhen, 2024 yılının eylül ayında Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray, 2025 yazında ise Nijeryalı yıldızın bonservisini aldı.
Kvaratskhelia ise 2025 yılının ocak ayında Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
