21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-083'
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
1-043'
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
0-013'
21 Mart
Levante-Real Oviedo
1-013'
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
0-014'
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
0-015'
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-085'
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Michael Olise'den çarpıcı performansı!

Bayern Münih forması giyen Michael Olise, Bundesliga'da karşılaştığı her rakibe karşı skor üretti. Fransız yıldız, bu sezon toplamda ise 39 maçta 43 gole katkı sağladı.

calendar 21 Mart 2026 20:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih forması giyen Michael Olise, bu sezon adeta uçuyor!

Fransız yıldız, bu sezon Bundesliga'da karşılaştığı her rakibe karşı skor üretme başarısı gösterdi.

Olise, bu sezon toplamda ise 39 maçta 43 gole katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 16 gol attı ve 27 asist yaptı.

53 MİLYON EURO
TOPLAM PERFORMANSI

Bayern Münih, Olise'yi 2024 yazında Crystal Palace'tan 53 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Michael Olise, Alman devinde toplamda ise 94 maçta 36 gol attı ve 50 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
