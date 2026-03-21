21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-083'
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
1-043'
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
0-013'
21 Mart
Levante-Real Oviedo
1-013'
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
0-014'
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
0-015'
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-085'
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bayramın ikinci günü bayramlaşma merasimi düzenledi.

21 Mart 2026 19:57
Haber: AA, Fotoğraf: Samsunspor.org
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Nuri Asan Tesisleri'ndeki programda Samsunsporlu yöneticiler, taraftarlarla bayramlaştı.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, burada yaptığı açıklamada, bir bayram gününde Samsunspor taraftarları ve camiasıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Samsunspor'un taraftarı ve camiasıyla güçlü olduğunu belirten Bilen, "Onlar yanımızda olduğu sürece, bize destek verdikleri, güvendikleri, inandıkları sürece daha birçok başarıya imza atacağımıza inanıyoruz." dedi.

Bilen, 27 yıl sonra çıktıkları Avrupa arenasında başarılı bir sezon geçirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Avrupa arenasına çıktığımızda birçok spor otoritesinin şans vermediği bir ortamda futbolcu kardeşlerimiz, teknik ekibimiz ve camiamızla hem ülkemize kazandırdığımız puanlar hem de sergilediğimiz futbolla uzun yıllar unutulmayacak iz bıraktık. Bu bir başlangıç diyoruz.

İnşallah üstüne koyarak devam edip başkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda Şampiyonlar Ligi'nin müziğini burada çaldırmayı Allah bize nasip eder. Bu inançla çalışıyoruz. Doğru yolda olduğumuza inanıyoruz ama takdir edersiniz ki bu bir süreç. Aldığımız kararlar ya da koyduğumuz hedeflere bugün yarın hemen ulaşılmayabilir. Bu, bizde hayal kırıklığı oluşturmamalı."

Bilinçli ve istikrarlı şekilde hedeflerinin etrafında toplanılması gerektiğini vurgulayan Bilen, "Çünkü bu başarı gelecekse camianın topyekun inanmasıyla gerçekleşecek. Avrupa'da bu sene kazanılan puanlar, oynanan oyunla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir Samsunspor izlettirdik. Bununla da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Bayramlaşma programına katılan eski milli futbolcu Tanju Çolak ise Samsunspor'un hayatının önemli dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Ben Tanju Çolak olduysam, burada oldum, Galatasaray'da olmadım. Burası bizim kulübümüz, bizim vatanımız, bizim hayatımız, bizim sevdamız. Burası bizim aşkımız dersek doğru söylemiş oluruz, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
