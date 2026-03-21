21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-083'
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
1-043'
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
0-013'
21 Mart
Levante-Real Oviedo
1-013'
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
0-014'
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
0-015'
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-085'
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Afrika Kupası, Senegal ordusunun eline geçti!

Afrika Kupası'nın Senegal'den Fas'a verilmesinin ardından kriz büyüyor.

21 Mart 2026 20:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Afrika Uluslar Kupası'nda kriz derinleşti. Senegal kupayı iade etmiyor, teknik direktör Pape Thiaw'ın askerlere teslim ettiği görüntüler gündem olurken dosya Lozan'a taşındı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Senegal cephesinde Afrika Kupası krizi büyüyor. Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, sembolik bir jestle kupayı askerlere teslim ederek ülkesinin kupayı geri vermeyeceği mesajını verdi.

Kupayı elinde tutan Thiaw'ın, daha sonra askeri üssünde görevli askerlere teslim ettiği görüntüler kısa sürede dünya gündemine oturdu. Deneyimli teknik adam videoda konuşmuyor ancak verilen mesaj net: Senegal kendisini hala şampiyon olarak görüyor.



TARTIŞMA YARATAN KARAR

Senegal, finalin sonucunu değiştirerek kupayı Fas'a veren Afrika Futbol Konfederasyonu kararını tanımıyor. Hükümet kanadı da kupanın iade edilmeyeceğini açıklarken, federasyon dosyayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı. Süreç artık sahadan çok hukuk zemininde ilerliyor.

PROTESTO BÜYÜYOR

Thiaw'ın kupayı adeta "güvence altına" alır gibi askerlere teslim etmesi, Senegal'in karara karşı resmi ve kurumsal bir duruş sergilediğinin göstergesi olarak yorumlandı. Ülkede kamuoyu, sahada kazanılan şampiyonluğun masa başında alınamayacağını savunuyor.

SÜRPRİZ HAMLE

Krize sürpriz bir hamle de Gine'den geldi. Gine Futbol Federasyonu, 1976 Afrika Kupası'nın sonucunun yeniden incelenmesi için CAF'a resmi başvuruda bulundu. Gerekçe ise dikkat çekici: Senegal'e uygulanan prensibin aynı şekilde geçmişe de uygulanması talebi.

1976'daki turnuvada Fas, Gine ile oynanan kritik maçta sahayı kısa süreliğine terk etmiş, ardından geri dönerek beraberliği yakalamış ve kupaya uzanmıştı. Gine cephesi, güncel disiplin kararına atıf yaparak "1976 kupasını da geri verin" çağrısında bulundu. Bu talep, onlarca yıl önce kapanan bir dosyayı yeniden gündeme taşıdı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
