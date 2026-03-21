21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
2-067'
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-0
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
3-2
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
1-0
21 Mart
Levante-Real Oviedo
4-290'
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
3-0
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
3-2
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-0
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Lig çeyrek final play-off mücadelesinde ÇİMSA ÇBK Mersin uzatma dakikalarında Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.

21 Mart 2026 21:30 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 21:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ÇİMKA Mersin uzatma anlarında yarı final biletini kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, normal süresi 86-86 tamamlanan mücadelede uzatma sonunda deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 99-95 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükselen ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Aydın Karaçam, Haldun Çoban, Ömer Sarı

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 13, Meltem Yıldızhan 4, Whitcomb 12, Fasoula 25, Fraser 17, Okonkwo 8, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık 2, Toure 11

ÇİMSA ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 12, Beren Burke 17, Esra Ural Topuz 18, Vanloo 13, Iagupova 15, Asena Yalçın 3, Sinem Ataş 10, Juskaite 5, Sventoraite 6

1. Periyot: 25-25

Devre: 46-45

3. Periyot: 66-70

Normal süre: 86-86

Beş faulle çıkan: 44.05 Esra Ural Topuz (ÇİMSA ÇBK Mersin)

 

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.