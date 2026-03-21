21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
21:00
21 Mart
Toulouse-Lorient
19:00
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
20:00
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
20:30
21 Mart
Levante-Real Oviedo
20:30
21 Mart
Espanyol-Getafe
0-040'
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
20:30
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
0-0DA
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
20:30
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-168'
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
1-269'
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
2-368'
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-069'
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
19:00
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Keçiörengücü play-off yürüyüşünü 7 golle sürdürdü

TFF 1. Ligde Keçiörengücü kendi sahasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup ederek play-off yürüyüşünü devam ettirdi.

calendar 21 Mart 2026 18:03 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 18:10
Keçiörengücü play-off yürüyüşünü 7 golle sürdürdü
Trendyol 1. Ligin 32. haftasında Keçiörengücü ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumunda oynanan müsabakayı ev sahibi Keçiören 7-0 kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri; 15-23. dakikalarda Diouf, 34. dakikada Hüseyin Bulut, 52. dakikada İshak Karaoğul, 76. dakikada Diaby, 88. dakikada Ali Akman ve 90+7. dakikada penaltıdan Mehmet Çakmak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü puanını 47'ye yükseltirken, Adana Demirspor ise -51 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Keçiörengücü gelecek hafta Vanspor'u kendi sahasında ağırlayacak, Adana Demirspor ise gelecek hafta kendi sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
