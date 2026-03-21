Keçiörengücü play-off yürüyüşünü 7 golle sürdürdü

Trendyol 1. Ligin 32. haftasında Keçiörengücü ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.



Aktepe Stadyumunda oynanan müsabakayı ev sahibi Keçiören 7-0 kazandı.



Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri; 15-23. dakikalarda Diouf, 34. dakikada Hüseyin Bulut, 52. dakikada İshak Karaoğul, 76. dakikada Diaby, 88. dakikada Ali Akman ve 90+7. dakikada penaltıdan Mehmet Çakmak kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü puanını 47'ye yükseltirken, Adana Demirspor ise -51 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Keçiörengücü gelecek hafta Vanspor'u kendi sahasında ağırlayacak, Adana Demirspor ise gelecek hafta kendi sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.