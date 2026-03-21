Fulham 3 puan hasretine son verdi

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Fulham ile Burnley karşı karşıya geldi.



Craven Cottage'de oynanan müsabakayı Fulham 3-1 kazandı.



Fulham'a galibiyeti getiren golleri; 67. dakikada Joshua King, 71. dakikada Harry Wilson ve 90+5. dakikada Raul Jımenez kaydetti. kaydetti.



Burnley'in tek golü ise 60. dakikada Zian Flemming kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Fulham puanını 44'e yükseltirken, Burnley ise 20 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Fulham gelecek hafta Anfield'da Liverpool ile karşılaşacak, Burnley ise kendi sahasında Brighton ile 3 puan mücadelesi verecek.