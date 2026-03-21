21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
0-049'
21 Mart
Auxerre-Brest
3-0
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-0
21 Mart
Juventus-Sassuolo
1-164'
21 Mart
AC Milan-Torino
3-2
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
0-2DA
21 Mart
Osasuna-Girona
1-0
21 Mart
Levante-Real Oviedo
4-2
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
3-0
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
3-2
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-0
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
0-1DA

Küme hattında Levante kazanmayı başardı

La Liga'da küme düşme potasında bulunan 2 ekibin karşılaşmasında Levante, Real Oviedo'yu 4-2 mağlup etti.

21 Mart 2026 22:32
İspanya Lal Liga'nın 29. haftasında Levante ile Real Oviedo karşı karşıya geldi.

Estadi Ciutat de Valencia'da oynanan müsabakayı ev sahibi Levante 4-2 kazandı.
Levante'ye galibiyeti getiren golleri; 4 ve 25. dakikada Carlos Espi, 52. dakikada Iker Loscada ve 90+3'de Ivan Romero kaydetti.

Oviedo'nun gollerini ise 44. dakikada Chaira ile 45+3'de penaltıdan Vinas kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Levante 26 puana yükseldi, Oveido ise 21 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Levante gelecek hafta deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak.

Real Oviedo ise sahasında Sevilla'ya konuk edecek.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
