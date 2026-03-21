Küme hattında Levante kazanmayı başardı

Estadi Ciutat de Valencia'da oynanan müsabakayı ev sahibi Levante 4-2 kazandı.





Levante'ye galibiyeti getiren golleri; 4 ve 25. dakikada Carlos Espi, 52. dakikada Iker Loscada ve 90+3'de Ivan Romero kaydetti.



Oviedo'nun gollerini ise 44. dakikada Chaira ile 45+3'de penaltıdan Vinas kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Levante 26 puana yükseldi, Oveido ise 21 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Levante gelecek hafta deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak.



Real Oviedo ise sahasında Sevilla'ya konuk edecek.

İspanya Lal Liga'nın 29. haftasında Levante ile Real Oviedo karşı karşıya geldi.