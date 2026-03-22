21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
0-0
21 Mart
Auxerre-Brest
3-0
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-0
21 Mart
Juventus-Sassuolo
1-1
21 Mart
AC Milan-Torino
3-2
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
0-2
21 Mart
Osasuna-Girona
1-0
21 Mart
Levante-Real Oviedo
4-2
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
3-0
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
3-2
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-0
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
0-4

Juventus'a Kenan Yıldız'ın golü yetmedi!

İtalya Serie A'da Juventus, sahasında Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı. Juventus'un golünü Kenan Yıldız attı.

calendar 22 Mart 2026 00:42
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A 30. hafta maçında Juventus, sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Juventus, 14. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Sassuolo, 52. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle 1-1'i buldu.

87'DE PENALTI KAÇTI!

Juventus, 86. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıyı 87. dakikada kullanan Manuel Locatelli, kaleciyi geçemedi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

KENAN YILDIZ'DAN ÖNEMLİ BAŞARI

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı. Kenan Yıldız, Sassuolo maçındaki golüyle birlikte önemli bir başarı yakaladı.

Bu sezon ligde 10 gole ulaşan 20 yaşındaki genç yıldız, bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı (İtalyan olmayan) Juventus oyuncusu oldu.

Kenan Yıldız, genelde ise bu başarıya imza 7. oyuncu oldu. İtalyan ekibinde son olarak bu başarıya 1970-1971 sezonunda Roberto Battega imza atmıştı.

GERİ DÖNDÜLER!

Juventus'ta sakatlıklarını atlatan Dusan Vlahovic ve Arkadiusz Milik, bu maçla birlikte geri döndü. İki futbolcu da 79. dakikada oyuna dahil oldu. Vlahovic, Kasım ayından bu yana ilk kez sahaya çıktı. Milik ise Mayıs 2024'ten sonra ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

Juventus, iki maçın ardından kayıp yaşadı ve puanını 54 yaptı. Ligde iki maç sonra puan alan Sassuolo, 39 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, sahasında Genoa'yı ağırlayacak. Sassuolo, sahasında Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.