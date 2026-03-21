21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
23:00
21 Mart
Auxerre-Brest
2-067'
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-0
21 Mart
Juventus-Sassuolo
22:45
21 Mart
AC Milan-Torino
3-2
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
23:00
21 Mart
Osasuna-Girona
1-0
21 Mart
Levante-Real Oviedo
4-290'
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
3-0
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
3-2
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-0
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
23:05

Borussia Dortmund'dan geri dönüş ve galibiyet!

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, sahasında ağırladığı Hamburg'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

21 Mart 2026 22:26
Sporx.com
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hamburg'u ağırladı. Borussia Dortmund, 2-0 geride gelerek maçı 3-2 kazandı.

Hamburg, 19. dakikada Philip Otele ve 38. dakikada Albert Sambi Lokonga ile Dortmund deplasmanında 2-0'ı buldu.

Borussia Dortmund'da Felix Nmecha, 45. dakikada penaltıyı değerlendiremedi ve ilk yarı 2-0 Hamburg üstünlüğü ile tamamlandı.

Borussia Dortmund, 73. dakikada Ramy Bensebaini'nin penaltı golüyle durumu 2-1'e getirdi. Dortmund, 78. dakikada Sehrou Guirassy ile bir gol daha buldu ve skor 2-2 oldu.

Ev sahibi Borussia Dortmund, Bensebaini'nin 84. dakikada penaltı golüyle maçı 3-2 kazandı.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, maçta süre bulamadı.

Bu sonucun ardından Dortmund, ligde 61 puana yükseldi. Hamburg, 30 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, ligde bir sonraki maçında Stuttgart deplasmanına gidecek. Hamburg, sahasında Augsburg'u konuk edecek.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
