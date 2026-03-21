21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
0-050'
21 Mart
Auxerre-Brest
3-0
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-0
21 Mart
Juventus-Sassuolo
1-166'
21 Mart
AC Milan-Torino
3-2
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
0-2DA
21 Mart
Osasuna-Girona
1-0
21 Mart
Levante-Real Oviedo
4-2
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
3-0
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
3-2
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-0
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
0-1DA

Ernest Muçi için 12 milyon euro'ya ret!

Trabzonspor, devre arası transfer döneminde Ernest Muçi için 12 milyon euro'ya yakın bir teklif aldı. Bordo-mavililer, yaz transfer döneminde Ernest Muçi'nin bonservisini alıp 25 yaşındaki futbolcuyu gönderebilir.

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

12 MİLYON EURO'YA RET

HT Spor'da Hasan Tüncel'in aktardığı bilgiye göre, Trabzonspor, geride kalan ara transfer döneminde Ernest Muçi için 12 milyon euro'ya yakın bir teklif aldı. Bordo-mavililer, Muçi için devre arasındaki bu teklifi geri çevirdi.

Bordo-mavililer, Ernest Muçi'nin bonservisini erken almayı da değerlendiriyor. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ve başkan Ertuğrul Doğan arasındaki görüşmede bu konu da gündeme geldi ancak Muçi'nin bonservisinin erken alınmasıyla ilgili net bir karar alınmadı.

Trabzonspor, sezon sonunda Ernest Muçi'nin bonservisini alıp 25 yaşındaki futbolcuyu daha yüksek bir bedelle gönderebilir.

SATIN ALMA OPSİYONU

Trabzonspor ve Beşiktaş arasında yapılan anlaşmaya göre, Trabzonspor, Ernest Muçi'nin opsiyonunu 8.5 milyon euro (5 Taksit) karşılığında alabilecek.

Trabzonspor, Beşiktaş'ta yapılan anlaşmadaki opsiyonu kullanması durumunda siyah-beyazlılara ilk ödemeyi temmuz ayında yapacak.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Beşiktaş'tan transfer olduğu Trabzonspor'daki performansı ile dikkat çeken Ernest Muçi, Karadeniz temsilcisinde 29 maça çıktı ve 13 gol, 8 asistlik bir oyun ortaya koydu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
