Ernest Muçi için 12 milyon euro'ya ret!

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
12 MİLYON EURO'YA RET
HT Spor'da Hasan Tüncel'in aktardığı bilgiye göre, Trabzonspor, geride kalan ara transfer döneminde Ernest Muçi için 12 milyon euro'ya yakın bir teklif aldı. Bordo-mavililer, Muçi için devre arasındaki bu teklifi geri çevirdi.
Bordo-mavililer, Ernest Muçi'nin bonservisini erken almayı da değerlendiriyor. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ve başkan Ertuğrul Doğan arasındaki görüşmede bu konu da gündeme geldi ancak Muçi'nin bonservisinin erken alınmasıyla ilgili net bir karar alınmadı.
Trabzonspor, sezon sonunda Ernest Muçi'nin bonservisini alıp 25 yaşındaki futbolcuyu daha yüksek bir bedelle gönderebilir.
SATIN ALMA OPSİYONU
Trabzonspor ve Beşiktaş arasında yapılan anlaşmaya göre, Trabzonspor, Ernest Muçi'nin opsiyonunu 8.5 milyon euro (5 Taksit) karşılığında alabilecek.
Trabzonspor, Beşiktaş'ta yapılan anlaşmadaki opsiyonu kullanması durumunda siyah-beyazlılara ilk ödemeyi temmuz ayında yapacak.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Beşiktaş'tan transfer olduğu Trabzonspor'daki performansı ile dikkat çeken Ernest Muçi, Karadeniz temsilcisinde 29 maça çıktı ve 13 gol, 8 asistlik bir oyun ortaya koydu.
