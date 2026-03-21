Bahçeşehir Koleji, ligde seriye bağladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti.
Bahçeşehir Koleji, ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti.
Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 17. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes ise 9. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
Bahçeşehir Koleji: Homesley 13, Flynn 18, İsmet Akpınar 4, Cavanaugh 20, Williams 12, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Göktuğ Baş 2, Hale 9, Ford
Anadolu Efes: Loyd 24, Weiler-babb 4, Dozier 2, Poirier, Ercan Osmani 7, Şehmus Hazer 18, Lee 4, Swider 2, Erkan Yılmaz 9, Jones 6, David Mutaf
1. Periyot: 11-15
Devre: 37-31
3. Periyot: 62-49
