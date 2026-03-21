21 Mart
Boluspor-Bandırmaspor
0-0
21 Mart
Leeds United-Brentford
0-049'
21 Mart
Auxerre-Brest
3-0
21 Mart
Toulouse-Lorient
1-0
21 Mart
Juventus-Sassuolo
1-164'
21 Mart
AC Milan-Torino
3-2
21 Mart
Parma -Cremonese
0-2
21 Mart
Sevilla-Valencia
0-2DA
21 Mart
Osasuna-Girona
1-0
21 Mart
Levante-Real Oviedo
4-2
21 Mart
Espanyol-Getafe
1-2
21 Mart
Elche-Mallorca
2-1
21 Mart
Everton-Chelsea
3-0
21 Mart
Serik Belediyespor-Sakaryaspor
2-0
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
21 Mart
Fulham-Burnley
3-1
21 Mart
Brighton-Liverpool
2-1
21 Mart
B. Dortmund-Hamburger SV
3-2
21 Mart
Wolfsburg-Werder Bremen
0-1
21 Mart
FC Heidenheim-Leverkusen
3-3
21 Mart
FC Köln-Mönchengladbach
3-3
21 Mart
Bayern Munih-Union Berlin
4-0
21 Mart
Ümraniye-Pendikspor
0-0
21 Mart
Manisa FK-Sivasspor
0-1
21 Mart
Keçiörengücü-A.Demirspor
7-0
21 Mart
Nice-PSG
0-1DA

Kenan Yıldız'dan tarihe geçen gol!

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Sassuolo karşısında ağları havalandırdı. Ligde 10 gole ulaşan milli futbolcu, bir sezonda (Lig) 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı Juventus oyuncusu oldu.

calendar 21 Mart 2026 23:15 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2026 23:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İtalya Serie A'da sahasında Sassuolo'yu ağırlayan Juventus, 14. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile 1-0 öne geçti.

Kenan Yıldız, bu golüyle birlikte bu sezon Serie A'da 10 gole ulaştı ve önemli bir başarı yakaladı.

20 yaşındaki genç yıldız, bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı (İtalyan olmayan) Juventus oyuncusu oldu.

Kenan Yıldız, genelde ise bu başarıya imza 7. oyuncu oldu. İtalyan ekibinde son olarak bu başarıya 1970-1971 sezonunda Roberto Battega imza atmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
