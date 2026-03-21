Kenan Yıldız'dan tarihe geçen gol!

İtalya Serie A'da sahasında Sassuolo'yu ağırlayan Juventus, 14. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile 1-0 öne geçti.Kenan Yıldız, bu golüyle birlikte bu sezon Serie A'da 10 gole ulaştı ve önemli bir başarı yakaladı.20 yaşındaki genç yıldız, bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı (Juventus oyuncusu oldu.Kenan Yıldız, genelde ise bu başarıya imza 7. oyuncu oldu. İtalyan ekibinde son olarak bu başarıya 1970-1971 sezonunda Roberto Battega imza atmıştı.