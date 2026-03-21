Kenan Yıldız'dan tarihe geçen gol!

İtalya Serie A'da sahasında Sassuolo'yu ağırlayan Juventus, 14. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile 1-0 öne geçti.
Kenan Yıldız, bu golüyle birlikte bu sezon Serie A'da 10 gole ulaştı ve önemli bir başarı yakaladı.
20 yaşındaki genç yıldız, bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı (İtalyan olmayan) Juventus oyuncusu oldu.
Kenan Yıldız, genelde ise bu başarıya imza 7. oyuncu oldu. İtalyan ekibinde son olarak bu başarıya 1970-1971 sezonunda Roberto Battega imza atmıştı.
🔥🌟Kenan Yıldız pic.twitter.com/swGEpRQJwL
— Sporx (@sporx) March 21, 2026