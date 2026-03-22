22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-183'
22 Mart
Feyenoord-Ajax
0-182'
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-055'
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
0-056'
22 Mart
Atalanta-Verona
1-057'
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-1DA
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
1-0DA
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
1-145'
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Liverpool'un iddiasına Sneijder'den sert yanıt: "Hesabını verin"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Liverpool ırkçılık iddiasında bulunurken sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcusu Wesley Sneijder'den sert cevap geldi.

calendar 22 Mart 2026 16:46 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 16:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray'ın Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olduğu karşılaşma, saha içindeki skorun ötesinde yaşanan olaylarla gündeme damga vurdu. 

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ve Noa Lang sakatlıklarıyla büyük şok yaşandı. Osimhen'in Ibrahima Konate ile girdiği mücadele sonrası kolunda kırık oluşurken, Noa Lang'in ise parmağının koptuğu öğrenildi.

KONATE TARTIŞMASI

Osimhen'in sakatlandığı pozisyon sonrası Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Konate'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Liverpool kulübü, Fransız savunmacının sosyal medyada ırkçı tacize uğradığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların "iğrenç ve kabul edilemez" olduğu vurgulanırken, ırkçılığın futbolda hiçbir şekilde yerinin olmadığı ifade edildi. 

GALATASARAY'DAN SERT YANIT

Liverpool'un açıklamalarına Galatasaray cephesinden yanıt geldi. Kulübün genel sekreteri Eray Yazgan, İngiliz ekibinin konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Liverpool özür bile dilememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz."

SNEIJDER: "BUNUN HESABINI VERİN"

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder da tartışmalara dahil oldu. Hollandalı eski yıldız, Liverpool'a sert sözlerle yüklendi:

"Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür. Liverpool daha da çirkinleşmeyi bırakmalı ve Noa Lang'in kopmuş parmağının hesabını vermeli."

NELER YAŞANMIŞTI?

LIVERPOOL'DAN AÇIKLAMA

Liverpool kulübünden yapılan açıklamada Konate'nin sosyal medyada ırkçı tacize uğradığı iddia edildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Liverpool FC, sosyal medyada Ibrahima Konate'ye yöneltilen alçakça ve iğrenç ırkçı tacizden dehşete düşmüş ve tiksinti duymaktadır. Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. Bu davranış insanlık dışı, korkakça ve nefretten kaynaklanıyor. Irkçılığın futbolda, toplumda ve hiçbir yerde yeri yoktur. Sosyal medya şirketleri sorumluluk almalı ve hemen harekete geçmelidir. Bu platformlar, bu tür tacizleri önlemek için gerekli güce, teknolojiye ve kaynaklara sahiptir, ancak çoğu zaman bunu yapmamaktadır. Irkçı nefretin kontrolsüz bir şekilde yayılmasına izin vermek bir tercihtir ve bu tercih, futbol dünyasındaki oyunculara, ailelere ve topluluklara zarar vermeye devam etmektedir."

Premier Lig'in resmî hesabından ise konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Liverpool Football Club ile birlikte, Ibrahima Konate'ye yönelik iğrenç ırkçı istismarı en güçlü şekilde kınıyor; oyuncuya ve kulübe tam desteğimizi sunduğumuzu ifade ediyoruz. Oyuncuların sosyal medyada maruz kaldığı süregelen ırkçılık karşısında dehşete düşmüş durumdayız. Ayrımcı istismarın futbolda ya da daha geniş toplumda kesinlikle yeri yoktur. Başkalarına yönelik istismarı tercih eden hiç kimse bu oyunda hoş karşılanmaz ve gerçek bir taraftar değildir. Bu sorunun ele alınması için daha fazlasının yapılması gerektiği açıktır ve bunun herkes için öncelik olmaya devam etmesini sağlamak adına kulüpler, futbol otoriteleri, kolluk kuvvetleri ve sosyal medya şirketleriyle birlikte çalışacağız. Tespit edilip ayrımcılıktan suçlu bulunan kişiler, kulüp yasakları ve yasal kovuşturma dahil olmak üzere en ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
