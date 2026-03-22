Fenerbahçe'de kronik sorun!

Fenerbahçe'de tam 14 isim sakatlık yaşarken, teknik heyet hedef tahtasına konuldu.



Adale ve kasık sakatlıklarının fazlalığı, yoğun maç trafiğinden çok, takıma verilen izinlere, yüksek tempolu idmanların yapılamamasına bağlanırken, mevcut antrenman programlarının yeterliliği tartışma konusu oldu.



SAVUNMA ÖNDE



Özellikle savunmada eksikleri teknik direktör Domenico Tedesco'yu zora sokarken, Milan Skriniar ve Anderson Talisca yokluğu en çok hissedilen isimler olarak ön plana çıktı.



Sarı lacivertlilerde sakatlık yaşamayan 9 isimden 4'ü devre arası transfer edilen Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Sidiki Cherif, Anthony Musaba, Mert Günok ile rotasyonda kullanılan Fred, Oğuz Aydın, ve Tarık Çetin İlk on birin gediklilerinden sadece Kerem Aktürkoğlu sakatlıktan kaçabildi.







