Galatasaray'da ayrılık hazırlığı: Kaan Ayhan

Galatasaray'da geniş kadroda kendisine yeterince yer bulamayan Kaan Ayhan, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.



Milli futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Kaan Ayhan'a başta eski kulübü Schalke 04 olmak üzere birçok takımın ilgi gösterdiği belirtildi.



Sarı-kırmızılı yönetimin de tecrübeli oyuncunun ayrılık talebine olumlu yaklaştığı ifade edildi.



GALATASARAY PERFORMANSI



Galatasaray formasıyla 122 maça çıkan Kaan Ayhan, 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.







