Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes'i Beşiktaş'tan 20.78 milyon euroya kadrosuna katan Spartak Moskova, siyah-beyazlıların bir oyuncusuna daha talip oldu.
Gedson Fernandes'in performansından memnun kalan Rus ekibinin, bu kez Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai için harekete geçti.
AYRILIK İHTİMALİ YÜKSEK
Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer almayan 28 yaşındaki savunmacının takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uduokhai'nin de kariyerine yurt dışında devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
KOLAYLIK SAĞLANACAK
Siyah-beyazlı yönetimin, sözleşmesinin son yılına girecek olan oyuncunun transferinde Spartak Moskova'ya zorluk çıkarmayacağı belirtildi.
BONSERVİSİNE 5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi sezon başında FC Augsburg'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Deneyimli stoper bu sezon 19 maçta görev alırken toplam 1395 dakika sahada kaldı.
Gedson Fernandes yetmedi! Spartak Moskova'dan bir hamle daha!
Sezon başında Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i transfer eden Spartak Moskova, siyah-beyazlıların bir yıldızına daha talip oldu. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes'i Beşiktaş'tan 20.78 milyon euroya kadrosuna katan Spartak Moskova, siyah-beyazlıların bir oyuncusuna daha talip oldu.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17