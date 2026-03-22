Gedson Fernandes yetmedi! Spartak Moskova'dan bir hamle daha!

Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes'i Beşiktaş'tan 20.78 milyon euroya kadrosuna katan Spartak Moskova, siyah-beyazlıların bir oyuncusuna daha talip oldu.



Gedson Fernandes'in performansından memnun kalan Rus ekibinin, bu kez Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai için harekete geçti.



AYRILIK İHTİMALİ YÜKSEK



Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer almayan 28 yaşındaki savunmacının takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uduokhai'nin de kariyerine yurt dışında devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.



KOLAYLIK SAĞLANACAK



Siyah-beyazlı yönetimin, sözleşmesinin son yılına girecek olan oyuncunun transferinde Spartak Moskova'ya zorluk çıkarmayacağı belirtildi.



BONSERVİSİNE 5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ



Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi sezon başında FC Augsburg'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Deneyimli stoper bu sezon 19 maçta görev alırken toplam 1395 dakika sahada kaldı.







