Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Angers'ten kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Genç futbolcu, kısa süre önce Fransa U21 Milli Takımı'na davet edilmişti. Ancak Fransız basınında yer alan haberlere göre Cherif, kampa katılamayacak.
VATANDAŞLIK ENGELİ
L'Equipe'in haberine göre Gine doğumlu olan Sidiki Cherif'in Fransa Milli Takımı'nda oynayabilmesi için gerekli vatandaşlık işlemleri henüz tamamlanmadı. Bu nedenle genç oyuncunun kadroya davet edilmesine rağmen kampa katılamayacağı belirtildi.
DIAKHON SENEGAL'İ SEÇTİ
Cherif ile birlikte kadroya çağrılan Mamadou Diakhon cephesinde ise farklı bir gelişme yaşandı. Club Brugge forması giyen genç oyuncunun milli takım tercihini Senegal'den yana kullandığı ve Fransa'dan aldığı daveti federasyona bildirmeden reddettiği ifade edildi.
FEDERASYONDA KRİZ
Fransa Futbol Federasyonu'nun, iki oyuncunun da kampa katılamayacağını kadronun açıklanmasının ardından öğrenmesi büyük bir krize yol açtı.
Fransa U21 Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 26 Mart'ta Lüksemburg U21 Milli Takımı, 30 Mart'ta ise İzlanda U21 Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.
Fransa'da büyük kriz: Sidiki Cherif
Fenerbahçe'nin devre arası transferi Sidiki Cherif, vatandaşlık işlemleri tamamlanmadığı için Fransa U21 kampına katılamayacak.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17