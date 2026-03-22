Fenerbahçe gözünü kararttı! 30 milyon euroluk stoper

Fenerbahçe gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürürken, sarı lacivertli takımın transfer gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi.



Fenerbahçe'nin, Tromso'nun 19 yaşındaki stoperi Abubacarr Sedi Kinteh ile ilgilendiği öne sürüldü.



Next Afrique'nin haberine göre; bu sezon Norveç Eliteserien'de dikkat çeken isimlerinden birisi olan Gambiyalı savunmacı, sarı lacivertli takımın yanı sıra birçok Avrupa kulübünün de ilgisini çekiyor.



TROMSO 30 MİLYON EURO DEĞER BİÇTİ



İngiliz devleri Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Manchester United'ın da Kinteh'in peşinde olduğu iddia edildi. Habere göre Tromso'nun genç futbolcusunu radarına alan diğer kulüpler ise Leipzig, Lazio, Al Ahli, Ajax, PSV Eindhoven, Porto ve Benfica.



Takımıyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Abubacarr Sedi Kinteh için Norveç kulübünün 30 milyon euro değer biçtiği belirtildi.



LAKABI AKREP



Haber detayında, Tromso'de üçlü savunmanın solunda görev yapan sol ayaklı stoperin güçlü fiziğiyle ve top kontrolündeki üstün performansıyla dikkat çektiği yorumu yapıldı.



"Akrep" lakaplı futbolcu, Norveç ekibinde çıktığı 26 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.







