22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
2-046'
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
15:30
22 Mart
Feyenoord-Ajax
15:30
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-259'
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
16:00
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
16:00
22 Mart
Atalanta-Verona
16:00
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
15:00
22 Mart
Tottenham-N. Forest
16:15
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
16:15
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-035'
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
16:30
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
15:00
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
15:00
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Fenerbahçe gözünü kararttı! 30 milyon euroluk stoper

Fenerbahçe, Avrupa devlerinin de peşinde olduğu Abubacarr Sedi Kinteh için transfer yarışına dahil oldu.

calendar 22 Mart 2026 12:53 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe gözünü kararttı! 30 milyon euroluk stoper
Fenerbahçe gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürürken, sarı lacivertli takımın transfer gündemine sürpriz bir ismin geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin, Tromso'nun 19 yaşındaki stoperi Abubacarr Sedi Kinteh ile ilgilendiği öne sürüldü.

Next Afrique'nin haberine göre; bu sezon Norveç Eliteserien'de dikkat çeken isimlerinden birisi olan Gambiyalı savunmacı, sarı lacivertli takımın yanı sıra birçok Avrupa kulübünün de ilgisini çekiyor.

TROMSO 30 MİLYON EURO DEĞER BİÇTİ 

İngiliz devleri Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Manchester United'ın da Kinteh'in peşinde olduğu iddia edildi. Habere göre Tromso'nun genç futbolcusunu radarına alan diğer kulüpler ise Leipzig, Lazio, Al Ahli, Ajax, PSV Eindhoven, Porto ve Benfica.

Takımıyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Abubacarr Sedi Kinteh için Norveç kulübünün 30 milyon euro değer biçtiği belirtildi.

LAKABI AKREP

Haber detayında, Tromso'de üçlü savunmanın solunda görev yapan sol ayaklı stoperin güçlü fiziğiyle ve top kontrolündeki üstün performansıyla dikkat çektiği yorumu yapıldı.

"Akrep" lakaplı futbolcu, Norveç ekibinde çıktığı 26 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
