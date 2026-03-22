Fenerbahçe'de yeniden Vedat Muriqi sesleri!

Ara transfer döneminde Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yollarını ayıran ve santrfor pozisyonu için elinde sadece 19 yaşındaki Sidiki Cherif kalan Fenerbahçe, gelecek yaz bu bölgeye takviye yapmak için şimdiden hazırlıklara başladı.



Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; sarı lacivertliler eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmak istiyor.



Fenerbahçe, geçtiğimiz ocak ayında da transfer etmek istediği Mallorca'nın Kosovalı santrforu için sezon sonunda yeniden harekete geçecek.



MALLORCA KÜME DÜŞERSE TRANSFER KOLAYLAŞACAK



Haber detayında, LaLiga'da 28 puanla 18. sırada bulunan İspanyol ekibinin küme düşmesi durumunda Muriqi'nin transferinin çok daha kolaylaşacağı yorumu yapıldı.



31 yaşındaki oyuncunun, yeniden şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda oynamak istediği ve ara transfer döneminde yapılan görüşmelerde sarı lacivertli yetkililere "Sezon sonu gelirim" dediği öne sürüldü.



PERFORMANSI



Bu sezon Mallorca forması ile 28 maça çıkan Muriqi, 18 gol 1 asistlik performans sergiledi.







