22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
12:00
22 Mart
Como-Pisa
13:30
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
15:30
22 Mart
Feyenoord-Ajax
15:30
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
13:15
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
16:00
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
16:00
22 Mart
Atalanta-Verona
16:00
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
12:30
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
15:00
22 Mart
Tottenham-N. Forest
16:15
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
16:15
22 Mart
Newcastle-Sunderland
14:00
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
16:30
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
15:00
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
15:00
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder suskunluğa büründü

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'ın isteği üzerine transfer edilen Cengiz Ünder, istikrarsız performansıyla dikkat çekiyor.

calendar 22 Mart 2026 12:40
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk futbolunun yükselen değerlerinden olan İtalya, İngiltere, Fransa görüp yeniden Türkiye'ye dönen Cengiz Ünder, bir varmış bir yokmuşu oynuyor!

Sergen Yalçın'ın yeteneklerine güvenip F.Bahçe'den kiralattığı kanat oyuncusu iyi başladı ama devamını tam olarak getiremedi.

Sergen Hoca'nın genelde hamle oyuncusu olarak kullandığı Ünder ligde 22 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Hem de kritik maçlarda. Ancak son durumu biraz düşündürücü.

RİTİM YAKALAMALI

İstikrarsız performansı sebebiyle millî takımdan da uzak kalan 28 yaşındaki oyuncudan yeni bir sıçrama bekleniyor. Ki Beşiktaş'ta mutlu olan ve bonservisinin alınmasını dileyen Cengiz Ünder'in ligde 8 maçtaki suskunluğu iyiye işaret değil.

Fiziki açıdan tam hazır bir görüntü sergilemeyen ve maç ritmi eksik görünen Ünder'in millî arada ekstra yüklemeler ile daha da güçlendirilmesi planlanıyor. Siyah beyazlı oyuncu da kendi performansından memnun değil.

8 GOLE KATKI

Lig ve kupa olmak üzere siyah beyazlı formayı 25 maçta giyen Cengiz Ünder'in 956 dakikalık dilimde 5 gol, 2 asisti bulunuyor.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.