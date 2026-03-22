Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu belirsizliği! İmza ya da veda

2013 yılının ekim ayında Beşiktaş altyapısına katılan Ersin Destanoğlu, 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atmıştı. Siyah-beyazlıların şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda önemli rol oynayan 25 yaşındaki kaleci, mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaştı.
Zaman zaman eleştirilere maruz kalsa da son dönemde form yakalayan Ersin Destanoğlu'nun geleceği mayıs ayında netleşecek. Öte yandan, kalecinin yeni sözleşme detaylarını belli oldu.
CEZBEDEN BİR TEKLİF BEKLİYOR
Buna göre Ersin Destanoğlu, kendisine cazip bir teklif gelmesi halinde Beşiktaş ile yeni kontrat yapmaya olumlu bakıyor. Aksi durumda siyah-beyazlı ekipten ayrılması beklenen 25 yaşındaki kaleci, kariyerini yurt dışında devam ettirmeyi hedefliyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Ersin Destanoğlu, kalesinde 24 gol gördü. Destanoğlu 8 maçta ise kalesini gole kapadı.
