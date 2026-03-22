22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
2-046'
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
15:30
22 Mart
Feyenoord-Ajax
15:30
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-259'
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
16:00
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
16:00
22 Mart
Atalanta-Verona
16:00
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
15:00
22 Mart
Tottenham-N. Forest
16:15
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
16:15
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-035'
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
16:30
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
15:00
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
15:00
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu belirsizliği! İmza ya da veda

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemek için cazip bir teklif bekliyor.

calendar 22 Mart 2026 13:09 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 13:10
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu belirsizliği! İmza ya da veda
2013 yılının ekim ayında Beşiktaş altyapısına katılan Ersin Destanoğlu, 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atmıştı. Siyah-beyazlıların şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda önemli rol oynayan 25 yaşındaki kaleci, mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaştı.

Zaman zaman eleştirilere maruz kalsa da son dönemde form yakalayan Ersin Destanoğlu'nun geleceği mayıs ayında netleşecek. Öte yandan, kalecinin yeni sözleşme detaylarını belli oldu.

CEZBEDEN BİR TEKLİF BEKLİYOR

Buna göre Ersin Destanoğlu, kendisine cazip bir teklif gelmesi halinde Beşiktaş ile yeni kontrat yapmaya olumlu bakıyor. Aksi durumda siyah-beyazlı ekipten ayrılması beklenen 25 yaşındaki kaleci, kariyerini yurt dışında devam ettirmeyi hedefliyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Ersin Destanoğlu, kalesinde 24 gol gördü. Destanoğlu 8 maçta ise kalesini gole kapadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
