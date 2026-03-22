Fenerbahçe, Darwin Nunez için kesenin ağzını açtı!

Yeni sezonda büyük etki yaratacak bir golcüyü Türkiye'ye getirmeye hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, çok sayıda isimle temas halinde bulunuyor.



Geniş listede ön plana çıkan isimlerin başında ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez yer alıyor.



SUUDI ARABİSTAN'A AYAK UYDURUMADI



Sezon başında Liverpool'dan 53 milyon euro karşılığında Al Hilal'in yolunu tutan Uruguaylı futbolcu, buradaki hayata ve futbola ayak uyduramadığı için ayrılık kararı aldı.



FENERBAHÇE YÖNETİMİ ARA TRANSFERDE NABIZ YOKLAMIŞTI



Fenerbahçe yönetimi ilk olarak ara transfer döneminde nabız yoklamıştı. Nunez'den olumlu geri dönüş alan sarı-lacivertliler, sözleşmedeki bazı ağır şartlardan dolayı sonunu getiremedi.



AVRUPA FUTBOLUNA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR



Bu nedenle görüşmeler yaz ayına kaldı. Suudi Arabistan'dan ayrılıp yeniden Avrupa futboluna dönmek isteyen Nunez, sarı-lacivertli ekibe sıcak bakıyor.



Kesenin ağzını açacak olan Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'de Osimhen gibi etki yaratacağına inandığı Nunez'in transferinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.



MİLLİ TAKIM VE KULÜP PERFORMANSI



Uruguay Milli Takımı'nda 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 13 gol sevinci yaşadı. Bu sezon Al Hilal forması altında 24 resmi maça çıkan Nunez, 14 gole katkı sağladı.







