22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
12:00
22 Mart
Como-Pisa
13:30
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
15:30
22 Mart
Feyenoord-Ajax
15:30
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
13:15
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
16:00
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
16:00
22 Mart
Atalanta-Verona
16:00
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
12:30
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
15:00
22 Mart
Tottenham-N. Forest
16:15
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
16:15
22 Mart
Newcastle-Sunderland
14:00
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
16:30
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
15:00
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
15:00
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Fenerbahçe, Darwin Nunez için kesenin ağzını açtı!

Fenerbahçe, Al Hilal forması giyen Darwin Nunez transferi için yaz döneminde yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

calendar 22 Mart 2026 11:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Darwin Nunez için kesenin ağzını açtı!
Yeni sezonda büyük etki yaratacak bir golcüyü Türkiye'ye getirmeye hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, çok sayıda isimle temas halinde bulunuyor.

Geniş listede ön plana çıkan isimlerin başında ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez yer alıyor.

SUUDI ARABİSTAN'A AYAK UYDURUMADI

Sezon başında Liverpool'dan 53 milyon euro karşılığında Al Hilal'in yolunu tutan Uruguaylı futbolcu, buradaki hayata ve futbola ayak uyduramadığı için ayrılık kararı aldı. 

FENERBAHÇE YÖNETİMİ ARA TRANSFERDE NABIZ YOKLAMIŞTI

Fenerbahçe yönetimi ilk olarak ara transfer döneminde nabız yoklamıştı. Nunez'den olumlu geri dönüş alan sarı-lacivertliler, sözleşmedeki bazı ağır şartlardan dolayı sonunu getiremedi.

AVRUPA FUTBOLUNA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Bu nedenle görüşmeler yaz ayına kaldı. Suudi Arabistan'dan ayrılıp yeniden Avrupa futboluna dönmek isteyen Nunez, sarı-lacivertli ekibe sıcak bakıyor.

Kesenin ağzını açacak olan Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'de Osimhen gibi etki yaratacağına inandığı Nunez'in transferinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.

MİLLİ TAKIM VE KULÜP PERFORMANSI

Uruguay Milli Takımı'nda 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 13 gol sevinci yaşadı. Bu sezon Al Hilal forması altında 24 resmi maça çıkan Nunez, 14 gole katkı sağladı. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
