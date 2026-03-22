22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
3-047'
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
15:30
22 Mart
Feyenoord-Ajax
15:30
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-261'
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
16:00
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
16:00
22 Mart
Atalanta-Verona
16:00
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
15:00
22 Mart
Tottenham-N. Forest
16:15
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
16:15
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-037'
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
16:30
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
15:00
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
15:00
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi!

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan döneminin en etkili ve uzun süreli görev başında kalan ismi Fatih Tekke oldu.

calendar 22 Mart 2026 13:56
Haber: Fotomaç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Başkan Ertuğrul Doğan döneminde en uzun süreli görev yapan ve en yüksek puan ortalaması elde eden teknik direktör Fatih Tekke oldu.

Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasında Hatay mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş'in yerine göreve getirilen Tekke ile Trendyol Süper Lig'de toplam 36 maça çıktı.

Karadeniz devi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde etti. Ligi de 51 puanla 7. sırada tamamladı.

Bu sezon 27. hafta sonunda 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Karadeniz devi, 60 puanla lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada.

MUHTEŞEM BİR BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATIYOR

Fırtına şampiyonluk yaşadığı sezonda oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puanla zirvede yer almıştı. Şampiyonluk sezonunun 6 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer kalan 7 haftada üst basamaklar için mücadele edecek. Trabzonspor'da sezonun en büyük hikâyesi kuşkusuz Fatih Tekke'nin teknik direktörlük performansı oldu.

Göreve geldiği ilk günlerde hakkında yapılan "Uzun süre kalamaz" yorumlarını boşa çıkaran genç teknik adam, bordo-mavilileri yeniden zirve yarışının içine soktu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitme ve hatta daha büyük hayaller kurulmasını sağladı. Tekke ile yükseliş başladı.

AVCI İKİNCİ SIRADA

2021-22 sezonunda şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki ikinci döneminde 31 karşılaşmaya çıktı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 17 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle 1.80 puan ortalaması elde etti.

BJELİCA TEK YABANCI

NENAD Bjelica, Ertuğrul Doğan dönemindeki tek yabancı antrenör oldu. Bordomavililer, Hırvat teknik adam ile 16 lig karşılaşmasında 8'er galibiyet ve mağlubiyet alarak 1.50 puan ortalaması elde etti.

2.07 PUAN ORTALAMASI

Fırtına, Fatih Tekke ile 38 lig maçında 23 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Tekke 2.07 puan ortalamasıyla Mart 2023'te seçilen Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu. Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı (1.80), Bjelica (1.50), Orhan Ak (1.50), Şenol Güneş (1.30) ve İhsan Derelioğlu (0.66) puan ortalaması elde etmişti. Tekke 38 haftadır görevini sürdürürken Avcı 31, Güneş ise 23 maça çıktı.

İLMEK İLMEK İŞLEDİ

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, istatistikleriyle de dikkat çekiyor. 38 maçta sadece 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 23 galibiyet ve 10 beraberlik elde etti. 2.08 puan ortalaması yakalayan takım, Süper Lig'in en istikrarlı ekiplerinden biri haline geldi.

HER ŞEYİ BAŞARDI

Fatih Tekke göreve geldiğinde Trabzonspor için tablo pek iç açıcı değildi. Deplasmanda galibiyeti olmayan bir takımı devralan Tekke, ilk maçında Başakşehir karşısında kazanarak değişimin sinyalini verdi. Ardından takımı adeta yeniden inşa etti.

AVANTAJ ELDE EDEBİLİR

2025-2026 sezonunda 27 maçta 60 puana ulaşmayı başaran Trabzonspor, artık sadece yarışın içinde değil; doğrudan hedefin ortağında. Fenerbahçe ile puanları eşitleyen bordo-mavililer, kalan haftalarda avantajı ele geçirmek istiyor. Bu performans, sezon başında pek az kişinin tahmin ettiği bir tabloyu ortaya çıkardı.

7 FİNAL TEK HEDEF

Bordo mavili takımın önünde artık 7 kritik maç var. Bu karşılaşmaların 4'ü iç sahada, 3'ü deplasmanda oynanacak. Fatih Tekke ve öğrencileri, bu süreci "final haftaları" olarak görüyor ve maksimum puan hedefliyor. Takım hedefe kilitlendi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.