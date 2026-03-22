Trabzonspor'da hedef yeniden Lauriente!

Süper Lig'de teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmalarına erken başladı.



Bordo-mavililerde öncelikli hedefler sol kanat ve orta saha olarak belirlenirken, her iki bölgeye de nokta atışı ve yüksek potansiyelli isimlerin kazandırılması planlanıyor. Ayrıca yerli oyuncu konusunda da ciddi bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.



HEDEFTE LAURIENTE VAR



Trabzonspor'un sol kanat için öne çıkan hedeflerinden birinin Sassuolo forması giyen Armand Lauriente olduğu öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen Fransız futbolcu için bu kez somut adımlar atılması planlanıyor.



Piyasa değeri 14 milyon euro civarında olan 1.77 boyundaki oyuncunun Sassuolo ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Ancak İtalyan kulübünün oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ve bu nedenle transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.



Trabzonspor yönetiminin, transferde elini çabuk tutarak Lauriene'yi kadroya katmak istediği belirtiliyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Serie A'da 29 maçta forma giyen Armand Laurienté, 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



