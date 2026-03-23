UEFA'dan Şampiyonlar Ligi kadroları için karar

Premier Lig kulüpleri, Şampiyonlar Ligi kadrosu için oyuncu sayısının 28'e çıkartılmasını talep etti. UEFA, bu talebi reddetti.

calendar 23 Mart 2026 23:44 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 23:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
UEFA, Premier Lig kulüplerinden Şampiyonlar Ligi için gelen kadro talebini kabul etmedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, UEFA, İngiliz ekiplerinden gelen bu talebi kabul etmedi.

YİNE GÜNDEME GELEBİLİR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon da kadrolar 25 futbolcudan oluşacak. Konunun 2027-2028 sezonu öncesi de gündeme gelebileceği ancak gelecek sezon kadroların yine 25 futbolcudan oluşacağı belirtildi.

İSPANYOLLAR KARŞI ÇIKTI

İspanyol ekiplerinin, Premier Lig kulüplerinin bu önerisine karşı olduğu belirtildi.

İspanyolların, İngiliz ekiplerinin finansal üstünlüklerini kullanarak önemli bir avantaj elde edeceğine inandığı ve bu öneriyi kabul etmediği kaydedildi.

