Uşakspor'dan Balıkesirspor maçı öncesi olay paylaşım

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Uşakspor - Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratan bir paylaşım geldi.

calendar 24 Mart 2026 11:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Play-Off yarışında yarın en önemli rakibi Balıkesirspor'u ağırlayacak Uşakspor maç öncesi olay paylaşım yaptı.

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabı, Uşak 1 Eylül Stadı'nda çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak karşılaşma öncesi yapay zekayla oluşturulmuş camları kırık takım otobüsü fotoğrafı paylaştı. Görselde, "Konsantrasyon! Atkıları ve Bayrakları kap gel Aşigo!" mesajı yayınlandı.

Geçen sezon da aynı grupta Play-Off yarışı veren iki takımdan Uşakspor'un takım otobüsü 25 Ocak 2025'te deplasmanda 2-0 kaybedilen Balıkesirspor maçı sonrasında dönüş yolunda taşlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda o dönem takımda sportif direktör olan Hasip Hayırcı burnundan yaralanmıştı.

Grupta bu maç öncesinde üst üste 3 galibiyet alan Balıkesirspor 48 puanla Play-Off hattında yer alırken, 3 maçlık galibiyet serisi sonrası son iki haftadır kazanamayan Uşakspor'un 45 puanı var.

Kazanan takım bitime 4 maç kala Play-Off için avantaj yakalayacak.



