Zayıflamak için başladığı sporu 30 yıldır yaşam biçimi haline getirdi

Adana'da 30 yıl önce zayıflamak için başladığı spora tutkuyla bağlanan 70 yaşındaki Necmi Tadır, kurduğu kulüp aracılığıyla düzenlediği koşularla örnek oluyor.
Tadır, 40 yaşındayken 90 kiloya çıkması nedeniyle yürüyüşle başladığı spor hayatını koşuyla devam ettirdi.
Zamanla tutkuya dönüşen alışkanlığı sayesinde fazla kilolarından kurtulan Tadır, arkadaşlarıyla yaptıkları etkinlikleri profesyonelleştirmek için 2009'da Adana Atletizm Spor Kulübü'nü kurdu.
Tadır, 2010'da düzenlenen İstanbul Maratonu'nda 55-59 yaş kategorisinde birinci, ocakta gerçekleştirilen Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda 70-74 yaş kategorisinde dördüncü oldu.
Başkanlığını üstlendiği kulüpte 120 üyeye ulaşan Tadır, farklı yaşlardan sporseverlerin katılımıyla koşu organizasyonları düzenliyor.
Kulüp üyeleri, haftanın 6 günü Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'nda antrenman yapıyor.
- "Spor yaptığımız için doğru beslenmeyi öğreniyoruz"
Necmi Tadır, AA muhabirine, sağlığını korumasındaki en önemli faktörün spor olduğunu söyledi.
Yürüyüş sayesinde 70 kiloya düştüğünü dile getiren Tadır, "Belli bir mesafeden sonra yürüyüş tatmin etmedi, koşuya başladım. Koştukça mesafeler katlanmaya başladı, 20 kilometreyi buldu. Bana katılan arkadaşlarımla organizasyonlara gitmeye başladık." dedi.
Tadır, kulüp üyeleriyle yurt içinin yanı sıra yurt dışındaki organizasyonlarda da yer aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Spor yaptıktan sonra yediğimden, içtiğimden, uykum ve hayatımdan zevk almaya başladım. Daha mutlu oldum ve herkese pozitif enerji yaymaya başladım. Herkes bana 'Nasıl bu kadar mutlusun, pozitif olabiliyorsun?' diye soruyor. Bu durum spor sayesinde. Sporun bize sağladığı çok büyük artılar var. Spor yaptığımız için doğru beslenmeyi öğreniyoruz."
Tadır, sporla geçirdiği her gün motivasyonunu artırdığını ifade ederek, "Kendimi 20 yaşındaki bir genç gibi kuvvetli, sağlam ve hareketli hissediyorum. Sporun bana kattığı çok şey var, herkese mutlaka tavsiye ediyorum. Sporsuz bir hayat düşünemiyorum, bu benim yaşam biçimim." diye konuştu.
Zayıflamak için başladığı sporu 30 yıldır yaşam biçimi haline getirdi
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Karaman FK'dan Osimhen haberlerine yalanlama!
-
9
Fenerbahçe'den Hollanda çıkarması! 3 yıldız radarda
-
8
Galatasaray'da Boey kararı sezon sonu
-
7
Montella'nın Romanya için ilk 11 planı
-
6
Jürgen Klopp'tan Real Madrid yanıtı!
-
5
Mario Basler'den Sane için Galatasaray'ı kızdıracak sözler!
-
4
Pascal Nouma: "Arda Güler değil Uğurcan!"
-
3
Thomas Reis'ten Türkiye için itiraf!
-
2
Yusuf Demir'den Galatasaray itirafı!
-
1
Nicolo Zaniolo'ya beklediği haber!
- 14:37 Milli yüzücü Derin Anbarlı'dan madalya hedefi!
- 14:34 Zenit'ten Jhon Duran iddiasına yalanlama!
- 14:30 Tim Krul'dan Konate ve Kerkez'e eleştiri!
- 14:23 Süper Lig'de gol kralı olmuştu! Vagner Love futbolu bıraktı!
- 14:17 Hacıosmanoğlu: "Allah nasip ederse Dünya Kupası'na gideceğiz!"
- 14:04 Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi!
- 14:02 Rasmus Hojlund: "Napoli'de yeniden doğdum"
- 13:57 Gençlerbirliği'nde 3 oyuncuya milli davet
- 13:54 Alassane Ndao hakkında tahliye kararı
- 13:39 TFF'den olası Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için açıklama!
- 13:30 Markelle Fultz, Raptors ile 10 günlük sözleşme imzaladı
- 13:29 Bucks, Cam Thomas ile yollarını ayırdı
- 13:25 Kerr: "Steph sağlıklıysa play-in turnuvasında oynayacak"
- 13:24 Lucescu'yu mutlu eden gelişme: Radu
- 13:23 Moses Moody'nin ciddi sakatlığı, Warriors'ı derinden sarstı!
- 13:22 Wembanyama iddialı: "Sezon sonunda MVP yarışında tartışma kalmayacak"
- 13:20 Galatasaray Daikin Başantrenörü Bigarelli ameliyat oldu!
- 13:17 Tekvandoda hedef 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya
- 13:12 Ablasından etkilenerek başladığı tekvandoda olimpiyat hayali kuruyor
- 13:09 Milli atıcı Damla Köse, gözünü 2028 Yaz Olimpiyatları'na dikti.
- 13:08 Juventus'ta hedef Antonio Rüdiger
- 12:47 Zayıflamak için başladığı sporu 30 yıldır yaşam biçimi haline getirdi
- 12:42 Ziraat Bankkart, Asseco Resovia deplasmanında!
- 12:34 Türkiye - Romanya maçına tarihe geçen hakem!
- 12:26 Leroy Sane'den şaşırtan istatistik
- 12:14 Lionel Messi'nin hedefi yeni dünya rekoru
- 12:13 Kupa Voley'de yarı final: Fenerbahçe - Eczacıbaşı
- 12:07 Nicolo Zaniolo'ya beklediği haber!
- 12:01 Joao Cancelo için talep 15 milyon euro
- 12:00 Pascal Nouma: "Arda Güler değil Uğurcan!"
- 11:51 Uşakspor'dan Balıkesirspor maçı öncesi olay paylaşım
- 11:48 Avrupa basketbolunda Türk zirvesi!
- 11:42 Trabzonspor, gol sayısında şampiyonluk sezonunun önünde
- 11:34 UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev!
- 11:21 Taffarel: "Fatih Terim sayesinde başladım"
- 11:15 Fenerbahçe, Skriniar'ın yanına yıldız istiyor: Gimenez!
- 11:11 Montella'dan emir: "Acımadan vurun!"
- 11:09 Yusuf Demir'den Galatasaray itirafı!
- 10:58 Fenerbahçe, Asensio için son noktayı koydu!
- 10:46 Trabzonspor'a Muçi piyangosu!
- 10:36 A Milli Takım'ın Romanya maçı kozu!
- 10:35 A Milli Takım'a Mircea Lucescu uyarısı!
- 10:33 NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Bulls'a yenildi
- 10:26 Beşiktaş'ta El Bilal Toure belirsizliği!
- 10:23 Sadettin Saran'ın golcü planı: "1 değil 2 star!"
- 10:21 Fenerbahçe, Melli ile anlaştı: 2 yıl daha!
- 10:20 Trabzonspor'dan Silas Andersen ısrarı!
- 10:20 Sergen Yalçın: "Fenerbahçe'nin zaaflarını çok iyi biliyoruz!"
- 10:16 Beşiktaş'tan Orkun Kökçü kararı: 'Ne satması? Güçleneceğiz!'
- 10:15 Trabzonspor'da büyük fırsat: Galatasaray!
- 10:15 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan dev neşter! 7 isim yolcu
- 09:58 Fenerbahçe, El Karouani için yeniden devrede!
- 09:54 Montella'nın Romanya için ilk 11 planı
- 09:46 Trabzonspor'da Onuachu kararı!
- 09:38 A Milli Takım'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi!
- 09:32 Beşiktaş, 38 milyon euroluk stoper için devrede: Badiashile
- 09:29 Galatasaray'da kilit: Barış Alper Yılmaz!
- 09:20 Beşiktaş'a kule gibi santrfor: İlyas Ansah
- 09:15 Kupa Voley'de dev maç: VakıfBank - Galatasaray
- 09:09 Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u ağırlıyor
Tim Krul'dan Konate ve Kerkez'e eleştiri!
Rasmus Hojlund: "Napoli'de yeniden doğdum"
Juventus'ta hedef Antonio Rüdiger
Nicolo Zaniolo'ya beklediği haber!
Joao Cancelo için talep 15 milyon euro
Athletic Bilbao'da ilk hedef Edin Terzic
MANU'da bu kez kesin veda: Jadon Sancho!
Jürgen Klopp'tan Real Madrid yanıtı!
Milan, Chukwueze'nin opsiyonunu kullanacak!
Barcelona'da hedef Cambiaso: 50 milyon euro
