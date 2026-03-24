Zayıflamak için başladığı sporu 30 yıldır yaşam biçimi haline getirdi

Adana'da yürüyüşle başlayıp koşuyla devam ettirdiği spor tutkusu sayesinde fazla kilolarından kurtulan 70 yaşındaki Necmi Tadır, başkanlığını yürüttüğü Adana Atletizm Spor Kulübü'nün üyeleriyle haftada 6 gün antrenman yapıyor.

calendar 24 Mart 2026 12:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zayıflamak için başladığı sporu 30 yıldır yaşam biçimi haline getirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Adana'da 30 yıl önce zayıflamak için başladığı spora tutkuyla bağlanan 70 yaşındaki Necmi Tadır, kurduğu kulüp aracılığıyla düzenlediği koşularla örnek oluyor.

Tadır, 40 yaşındayken 90 kiloya çıkması nedeniyle yürüyüşle başladığı spor hayatını koşuyla devam ettirdi.

Zamanla tutkuya dönüşen alışkanlığı sayesinde fazla kilolarından kurtulan Tadır, arkadaşlarıyla yaptıkları etkinlikleri profesyonelleştirmek için 2009'da Adana Atletizm Spor Kulübü'nü kurdu.

Tadır, 2010'da düzenlenen İstanbul Maratonu'nda 55-59 yaş kategorisinde birinci, ocakta gerçekleştirilen Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda 70-74 yaş kategorisinde dördüncü oldu.

Başkanlığını üstlendiği kulüpte 120 üyeye ulaşan Tadır, farklı yaşlardan sporseverlerin katılımıyla koşu organizasyonları düzenliyor.

Kulüp üyeleri, haftanın 6 günü Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'nda antrenman yapıyor.

- "Spor yaptığımız için doğru beslenmeyi öğreniyoruz"

Necmi Tadır, AA muhabirine, sağlığını korumasındaki en önemli faktörün spor olduğunu söyledi.

Yürüyüş sayesinde 70 kiloya düştüğünü dile getiren Tadır, "Belli bir mesafeden sonra yürüyüş tatmin etmedi, koşuya başladım. Koştukça mesafeler katlanmaya başladı, 20 kilometreyi buldu. Bana katılan arkadaşlarımla organizasyonlara gitmeye başladık." dedi.

Tadır, kulüp üyeleriyle yurt içinin yanı sıra yurt dışındaki organizasyonlarda da yer aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Spor yaptıktan sonra yediğimden, içtiğimden, uykum ve hayatımdan zevk almaya başladım. Daha mutlu oldum ve herkese pozitif enerji yaymaya başladım. Herkes bana 'Nasıl bu kadar mutlusun, pozitif olabiliyorsun?' diye soruyor. Bu durum spor sayesinde. Sporun bize sağladığı çok büyük artılar var. Spor yaptığımız için doğru beslenmeyi öğreniyoruz."

Tadır, sporla geçirdiği her gün motivasyonunu artırdığını ifade ederek, "Kendimi 20 yaşındaki bir genç gibi kuvvetli, sağlam ve hareketli hissediyorum. Sporun bana kattığı çok şey var, herkese mutlaka tavsiye ediyorum. Sporsuz bir hayat düşünemiyorum, bu benim yaşam biçimim." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.