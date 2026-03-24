Gençlerbirliği'nde 3 oyuncuya milli davet

Gençlerbirliği'nde forma giyen Ricardo Velho ve Prince Martor, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına davet edildi. Kanat oyuncusu Cihan Çanak da Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

calendar 24 Mart 2026 13:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gençlerbirliği'nde 3 oyuncuya milli davet
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde forma giyen Ricardo Velho ve Prince Martor, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına davet edildi. Kanat oyuncusu Cihan Çanak da Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Başkent ekibinde kaleci Ricardo Velho, Portekiz Milli Takımı'nın 28 Mart'ta Meksika ve 31 Mart'ta ABD ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Milli futbolcu Cihan Çanak ise Ümit Milli Takımı'nın 31 Mart Salı günü Hırvatistan ile yapacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme mücadelesinin aday kadrosuna davet edildi.

Kırmızı-siyahlıların 19 Yaş Altı PAF Takımı oyuncusu Prince Martor da Liberya A Milli Takımı'nın 27 Mart'ta Moritanya ve 31 Mart'ta Libya maçlarının aday kadrosuna alındı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
