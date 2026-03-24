Edin Terzic yeni kulübünü seçti

Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra birçok kulübü geri çeviren Edin Terzic, Athletic Bilbao'nun ilgisi sonrası yeşil ışık yaktı.

calendar 24 Mart 2026 15:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Edin Terzic yeni kulübünü seçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Sky Sport Almanya başta olmak üzere birçok Alman kaynakta yer alan haberlere göre; 43 yaşındaki teknik adam, Athletic Bilbao ile görüşmeye "açık" durumda. Son aylarda Monaco, West Ham United ve Real Sociedad gibi kalburüstü kulüplerden gelen teklifleri elinin tersiyle iten Terzic'in, Bilbao'dan gelecek resmi teklifi ve şartları değerlendirmeyi kabul etmesi transfer adına çok önemli bir adım olarak görülüyor.

FLICK'TEN BİLGİ ALDI!

2024 yazında Borussia Dortmund'dan ayrıldığından bu yana takım çalıştırmayan genç teknik adam, bu süreci boş geçirmedi.

Yardımcısı Sebastian Geppert ile birlikte Avrupa'nın çeşitli kulüplerini ziyaret eden Terzic, farklı idman metotlarını inceledi. Kısa süre önce Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ile de bir araya gelen Terzic'in, hem İspanya futbolu hem de Athletic Bilbao hakkında detaylı bilgi aldığı vurgulandı.

Ayrıca Athletic Bilbao'nun eski efsane hocalarından Jupp Heynckes ile geçmişten gelen bağları bulunan Alman hocanın, Bask kulübünün kültürüne ve özelliklerine oldukça hakim olduğu belirtildi.

SLAVEN BILIC'İN YARDIMCISIYDI

Türkiye'deki futbolseverlerin Beşiktaş'tan Slaven Bilic'in yardımcı antrenörü olarak yakından tanıdığı Edin Terzic, kariyerinde adım adım yükseldi.

Borussia Dortmund'un başında Almanya Kupası şampiyonluğu yaşayan ve takımını Şampiyonlar Ligi finaline kadar taşıyan Terzic'in en büyük prensibi ise para değil, proje olduğu belirtildi.

Alman hocanın yüksek maaşlı tekliflerden ziyade, kulübün sportif vizyonuna ve karakteristik yapısına öncelik verdiği, Athletic Bilbao'nun kendine has futbol kültürünün de bu yüzden Terzic'i çok cezbettiği vurgulandı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.