Galatasaray'da Boey kararı sezon sonu

Galatasaray, devre arasında Bayern Münih'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sacha Boey için sezon sonunu bekleyecek.
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyetten gelecek rapora göre Fransız sağ bekin geleceği için karar verecek.
Galatasaray'ın Bayern Münih'ten 15 milyon euro opsiyonla kiraladığı Sacha Boey, sarı-kırmızılılara geri döndükten sonra 11 maçta süre buldu. Bu maçların 5'ine ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.
