Efeler Ligi'nde play-off maçlarının fikstürü açıklandı!

Voleybol Efeler Ligi'nde play-off maçlarının programı belli oldu. Yarı final serileri 12 Nisan, final serisi ise 21 Nisan'da başlayacak.

calendar 23 Mart 2026 18:37
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off karşılaşmalarının programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Ziraat Bankkart, Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto'nun mücadele edeceği yarı final eşleşmeleri, 12 Nisan'da başlayacak. Serilerde ikinci karşılaşmalar 15 Nisan'da oynanacak, gerekmesi halinde üçüncü maçlar 18 Nisan'da yapılacak.

Final etabı ise 21 Nisan'da başlayacak. Seride 3 maç kazanan takım, 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.

Öte yandan play-off'larda 3-4 etabı 22 Nisan, 5-8 etabı 13 Nisan, 5-6 ve 7-8 etapları da 23 Nisan'da başlayacak.

SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 ve final etaplarındaki maç programı şöyle:

PLAY-OFF 1-4 ETABI

12 Nisan Pazar (1. maç):

13.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

15 Nisan Çarşamba (2. maç):

16.00 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

18 Nisan Cumartesi (gerekirse):

16.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

19.30 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

FİNAL ETABI

21 Nisan Salı:

19.00 Final 1. maç

24 Nisan Cuma:

19.00 Final 2. maç

27 Nisan Pazartesi:

19.00 Final 3. maç

30 Nisan Perşembe (gerekirse):

19.00 Final 4. maç

4 Mayıs Pazartesi (gerekirse):

19.00 Final 5. maç

