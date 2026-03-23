Fenerbahçe'den Rüdiger atağı! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe, milli araya moralli bir şekilde girerken diğer yandan yönetim transferde kolları sıvadı.



Bu sezon sakatlıklar sonrasında savunmada sıkıntı yaşayan ve özellikle Milan Skriniar'ın yokluğunda büyük kayıplar veren Fenerbahçe, yeni sezonda bu bölgeyi güçlendirmek için istiyor.



Mali anlamda kulübü sıkıntıya sokmak istemeyen yönetim, bonservisi elinde olan yıldızlara yönelirken, bu bağlamda harekete geçen sarı-lacivertliler ilk sıraya Real Madrid'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Antonio Rüdiger'i yazdı.



İLK TEMAS KURULDU



Menajerler aracılığıyla Alman yıldız için ilk temas kuruldu. 33 yaşındaki stoperden gelecek yanıtı bekleyen Fenerbahçe Yönetimi, yeşil ışık gelmesi halinde resmi temaslara başlayacak.



Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli stoper için Milan Skriniar'a verdiği maaş bütçesini Rüdiger için de açacak.



TAM BİR KOLEKSİYONER



Antonio Rüdiger, 2022 yaz transfer döneminde Chelsea'den Real Madrid'e bedelsiz olarak transfer oldu.



4 sezondur eflatun-beyazlıların formasını giyen Alman stoper, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İspanya Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.







