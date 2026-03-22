Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!

Victor Osimhen, Türk futbolunun köklü kulüplerinden İstanbulspor'u satın almaya hazırlanıyor.



Afrika basınından Afrik Foot'ta yer alan habere göre; Dünyaca ünlü yıldızın asıl amacının klasik bir "kulüp patronu" olmaktan çok daha ötesi olduğu vurgulandı.



NİJERYA - TÜRKİYE ARASINDA FUTBOL KÖPRÜSÜ



Osimhen'in asıl hedefinin Nijerya ile Türkiye arasında dev bir futbol köprüsü kurmak olduğu belirtildi. Dev projenin ilk adımı olarak Nijerya'da özel bir futbol şubesi ve akademi açılacak.



Bu sayede Nijerya'daki potansiyelli ve yetenekli futbolcular erken yaşta keşfedilerek özel bir eğitimden geçirilecek.



SİSTEMİN DETAYLARINI AÇIKLADI



Twitch yayıncısı Carterefe'nin programına katılarak projesinin sinyallerini veren Osimhen'in kusursuz işleyecek bir çark kurmak istediği ifade edildi.



Oluşturulacak bu yeni ekosisteme göre; Nijerya'daki altyapıda yetişip gelişen genç oyuncular, profesyonel futbola geçişi ve ilk Avrupa deneyimini İstanbulspor formasıyla yaşayacak.



Türkiye'de tecrübe kazanıp vitrine çıkan bu yetenekler, daha sonra İstanbulspor aracılığıyla Avrupa kulüplerine transfer olacak.



